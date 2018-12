Gilberto Simoni | ‘Il ciclismo in cui ho corso non mi è piaciuto per niente’

Blastingnews

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Dal momento del suo ritiro, avvenuto al termine del Giro d’Italia 2010,è uscito definitivamente dal. Dopo due Giri vinti, tante tappe e battaglie, lo scalatore trentino si è defilato dall'ambiente senza più cercare alcun ruolo nel mondo del professionismo.resta però un attento e critico osservatore delle corse, con lo stesso spirito ruvido e combattivo di quando era in gruppo. In un’intervista concessa a Tuttobici l’ex corridore ha parlato con entusiasmo delattuale, bocciando invece quello in cui si è trovato a confrontarsi.‘Non rimpiango niente di quel periodo’ Con due vittorie nel 2001 e nel 2003, altri cinque piazzamenti sul podio e otto tappe vinte,ha legato a doppio filo la sua carriera al Giro d’Italia. E proprio nella corsa rosa ha dato l’addio alnella cronometro all’Arena di Verona del 2010. Da allora l’ex ...