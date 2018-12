Benvenuto 2019 : le iniziative modenesi per il Capodanno : 'Si scrive Casadei, si legge festa!' è, non a caso, il motto degli spettacoli live di Mirko, che preannuncia, per lunedì 31 dicembre, una serata esplosiva, dove ballare e cantare tutti insieme, tra ...

Jaumo e le Controtendenze 2019 - stile hipster al capolinea e Benvenuto al look curato : Secondo Jaumo, app di incontri con più di 800.000 iscritti solo in Italia e 40 milioni nel mondo, però, lo stile anticonformista ha i mesi contati : per il 2019 si prospetta il ritorno del look ...