Arsenal | si stringe per Banega | l’agente dell’argentino è a Londra

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Come scrivevamo qualche giorno fa, Evere l'potrebbero unirsi presto. I Gunners sarebbero disposti a pagare la clausola da 20 milioni per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista argentino e potrebbero anche farlo già a gennaio senza attendere l'estate. Il Sun, infatti, riporta che l'agente dell'argentino si trova aper parlare del contratto del suo assistito. Unai Emery così ritroverà il centrocampista che con lui esplose al Siviglia salendo più volte sul gradino più alto del podio dell'Europa League e inoltre avrà il sostituto di Ramsey, in scadenza a giugno e sicuro partente.