Per l' Inter due gare a porte chiuse e una senza curva

Stessa sanzione Per Koulibaly e tifosi : due giornate di squalifica al difensore - due turni a porte chiuse Per l'Inter : Due gare senza spettatori e una senza il settore dei tifosi più accesi, il secondo anello verde. E' la sanzione stabilita dal giudice sportivo ai danni dell'Inter, all'indomani della partita contro il Napoli, "per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la durata della gara, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". Inoltre si punisce il "coro denigratorio di matrice razziale ai danni di Koulibaly.Il ...

Serie A - squalifica Per Koulibaly e Insigne. Inter due gare a porte chiuse : squalifica Koulibaly – Due giornate di squalifica per i giocatori del Napoli Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, obbligo di disputare due gare a porte chiuse e un ulteriore gara priva degli spettatori per il settore “2° anello verde” per l’Inter. E’ quanto ha disposto il giudice sportivo della Serie A Gerardo Mastrandea, coadiuvato da Stefania Ginesio e da Eugenio Tenneriello, […] L'articolo Serie A, ...

Empoli-Inter - sospesa la vendita dei biglietti Per il settore ospiti : In seguito agli incidenti che si sono verificati dentro e fuori San Siro durante la gara contro il Napoli, l'Empoli sospende la vendita dei biglietti destinati ai tifosi dell'Inter L'articolo Empoli-Inter, sospesa la vendita dei biglietti per il settore ospiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter-Napoli - morto tifoso investito prima del match | Questura : arrestati 3 ultrà Per scontri fuori San Siro : Il 35enne era fra gli oltre cento ultrà (tifosi di Inter, Varese e Nizza) che hanno assalito alcuni pulmini di tifosi partenopei. Tre arresti, il questore vuole il pugno duro contro la curva nerazzurra

Due gare a porte chiuse Per l’Inter (più un’altra con la Curva Nord chiusa) : La decisione del Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo di Serie A ha emesso le sue sentenze in merito ai fatti di Inter-Napoli. Due partite a San Siro da giocare a porte chiuse per la società nerazzurra, più un’altra senza il settore “2° anello verde” (la Curva Nord). Il dispositivo di sentenza è esecutivo, non sospeso, data «la gravità dei fatti».. Sotto, l’estratto dal comunicato ufficiale della Lega Serie A. Qui il link ...

Inter - sanzioni Per cori razzisti - due giornate a porte chiuse Squalificati anche Koulibaly e Insigne : Mano pesante per i nerazzurri costretti a giocare due turni senza il pubblico e una terza senza la curva nord

Inter - due gare a porte chiuse più una senza curva Per i cori contro il Napoli : Due gare a porte chiuse più una terza con l’ingresso vietato ai soli tifosi della curva: è questa per l’Inter la sanzione decisa dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea per i “cori di matrice razziale e territoriale ieri nella gara col Napoli. L'articolo Inter, due gare a porte chiuse più una senza curva per i cori contro il Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del ...

Dopo la morte dell'ultrà - si preparano misure draconiane Per i tifosi interisti : E' morto il tifoso dell'Inter investito ieri da un van prima della partita Inter-Napoli. L'incidente era avvenuto durante gli scontri tra tifosi nei pressi dello stadio Meazza. Un van, con a bordo supporter partenopei, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato assalito da ultrà nerazzurri con bastoni e mazze. Sono nati quindi degli scontri e successivamente, quando il mezzo è ripartito, ha travolto ...

Pecoraro : «Inter-Napoli era da sospendere Per cori razzisti» : Le dichiarazioni all’Ansa Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa in merito ai fatti di Inter-Napoli. Ecco le sue parole: «Per me Inter-Napoli era una partita da sospendere per i cori razzisti verso Koulibaly. Infatti gli uomini della Procura hanno segnalato ai funzionari dell’ordine pubblico e al quarto uomo che la squadra partenopea stesse chiedendo lo stop al gioco. La ...

Codacons : 'Inter - gara Persa a tavolino e multa alla società' : ' Solo così sarà possibile reprimere definitivamente il razzismo nel mondo del calcio e riconsegnare ai tifosi - quelli veri - il divertimento e la passione che hanno smarrito da tempo, come ...

Inter-Napoli - il questore di Milano : “Stop alle trasferte Per i tifosi nerazzurri e chiusura della curva Per 5 giornate” : “Richiederò lo stop alle trasferte dei tifosi dell’Inter fino alla fine del campionato. L’Autorità di pubblica sicurezza locale lo chiede al dipartimento che a sua volta lo domanda al ministero competente. Richiederò la immediata chiusura della curva dell’Inter per cinque giornate più una di Coppa Italia fino 31 marzo 2019″. Lo ha detto in conferenza stampa il questore di Milano, Marcello Cardona, dopo gli episodi di ieri nei pressi ...