Tifoso morto prima di Inter-Napoli. Parla il papà : 'Mio figlio casinista ma non violento' : 'Si attendono i risultati dell'autopsia per capire come è successo. Si dice che lui scappava e la vettura gli è andata dietro e lo ha investito'. Lo dice al TG1 Rai Vincenzo Belardinelli, padre del ...

Il padre di Daniele Belardinelli - ultrà morto a Milano : "Mio figlio casinista - ma non violento" : "Si attendono i risultati dell'autopsia per capire come è successo. Si dice che lui scappava e la vettura gli è andata dietro e lo ha investito". Lo dice al TG1 Rai Vincenzo Belardinelli, padre di Daniele, il tifoso morto fuori da San Siro dopo essere stato investito da un Suv ieri prima della partita tra Inter e Napoli."Magari è stato un incidente. Io non dico che ce l'aveva con lui. Certo uno va a vedere una partita in ...

Spero che Mio figlio non frequenterà gli stadi : Il livello culturale nel calcio si è abbassato “Diego, auguri speciali per la nascita del piccolo Yari. È arrivato al mondo un nuovo tifoso del Napoli”. Grazie, presidente De Laurentiis. Il mio è un sincero ringraziamento pubblico per il pensiero che ha avuto nei miei confronti e nei confronti di mio figlio nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia di Natale. Custodisco gelosamente la registrazione di queste ...

Cristiano Ronaldo - una mamma 'venga da Mio figlio all'ospedale per la leucemia'/ Cr7 domani in panca a Bergamo : Cristiano Ronaldo, l'appello di una mamma: "Vieni a Bergamo a incontrare il mio bimbo leucemico". La Juventus giocherà contro l'Atalanta domani

Bergamo - appello di una madre a Cristiano Ronaldo : 'Venga a trovare Mio figlio malato di leucemia' : E' una lettera dolce e straziante allo stesso tempo quella inviata ai giornali locali dalla madre di Gabriel, un bambino di 10 anni, ricoverato al Papa Giovanni per combattere una terribile malattia: ...

Terra in Vista - Il Natale spiegato a Mio figlio. Perché ci piacciono le feste? : ... condotto da Federico Taddia e il filosofo della scienza Telmo Pievani. Tra gli ospiti che si metteranno in gioco con i bambini gli antropologi Laura Bonato e Marino Niola e il giocologo Andrea ...

UFC - il padre di Khabib : ecco cosa farà Mio figlio : Ad affermarlo Abdulmanap Nurmagomedov, padre di Khabib, ai microfoni di Sport 24. Ci hanno offerto 15 milioni per affrontare nuovamente McGregor, ma noi ne vogliamo 30. Ci sono dei ragazzi che ...

Juventus - il racconto di Paratici : 'ecco come ho preso Cristiano Ronaldo e le parole di Mio figlio' : Juventus, Fabio Paratici ha parlato dell'affare Cristiano Ronaldo, inizialmente un sogno che poi si è trasformato in realtà Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici , ai microfoni di ...

Juventus - il racconto di Paratici : “ecco come ho preso Cristiano Ronaldo e le parole di Mio figlio” : Juventus, Fabio Paratici ha parlato dell’affare Cristiano Ronaldo, inizialmente un sogno che poi si è trasformato in realtà Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di Skysport ha raccontato la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo in bianconero, con tanto di retroscena tenero relativo a suo figlio. Il tutto è nato da un incontro con Mendes, nel quale però i due avrebbero dovuto parlare di ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - retroscena di Paratici : 'A Mio figlio dicevo che era impossibile - poi Mendes...' : Il ds della Juventus, intervistato da Gianluca Di Marzio, ha parlato a tuttotondo del mondo bianconero. Nel primo estratto, retroscena interessanti sull'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino: "Tutto è ...

Christian e Brando De Sica : 'Abbiamo diretto insieme il film - ma Mio figlio non compare' : A casa De Sica tutto è pronto per le feste: due alberi di Natale avvolti nel rosso delle pareti, lampade dorate, cioccolati, le foto dei nonni, una quiete asciutta, reale. Christian e Brando sono ...

Elisabetta Gregoraci intervistata si racconta : “Il mio Natale con Mio figlio Nathan Falco e Flavio Briatore”. Leggi le sue parole : “Ci siamo separati, ma tra noi è rimasto il rispetto”, dice la showgirl in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi. E posa per noi, sexy e bellissima, nel suo appartamento di Montecarlo Elisabetta Gregoraci racconta... L'articolo Elisabetta Gregoraci intervistata si racconta: “Il mio Natale con mio figlio Nathan Falco e Flavio Briatore”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Lo sfogo della mamma : Mio figlio picchiato a scuola per aver difeso l'amico : Il ragazzino è finito all'ospedale con lividi e una micro frattura alla costola. Il genitore: 'La scuola deve essere più vigile e più severa con questi alunni'

Trapianto di testa - il primo uomo al mondo è diventato papà : «Grazie a un medico italiano ora sono felice con mia moglie e Mio figlio» : Fino a due anni fa, la sua vita aveva un'aspettativa molto breve e le difficoltà quotidiane erano enormi. Un 33enne russo, Valery Spiridonov , è stato il primo uomo della storia a sottoporsi ad un ...