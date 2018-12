Manovra | Verdi | spese militari aumentano

Manovra - per vendere gli edifici pubblici via i limiti alla destinazione d’uso. I Verdi protestano : “Vince la speculazione” : Il palazzo degli Esami e l’ex ospedale San Giacomo a Roma che diventano degli enormi centri commerciali kitsch. Palazzo Serafini e Palazzo delle Poste a Firenze trasformati in alberghi o immobili residenziali rivenduti a peso d’oro. Le ex caserme dei Carabinieri messe in vendita dal Comune di Milano trasformate in bingo, sale slot o, dove possibile, sexy shop. Il tutto, senza la necessità di adeguarsi ad alcun vincolo architettonico imposto dai ...