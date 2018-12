Lory Del Santo stupisce tutti con uno sfogo | “Qualcosa deve finire”

Lory Del Santo la mia storia d’amore con il miliardario saudita : Lory Del Santo è stata ospite al programma “Ospite di Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, e la Del Santo ha iniziato a raccontare la relazione a partire dal famoso diamante che il miliardario le regalò: “era un po’ come Berlusconi secondo me, come Silvio regalava a tutte le ragazza la farfallina, così anche il Principe Khashoggi aveva preso quel regalo per me da una borsa piena di oggetti simili, che probabilmente regalava a tutte. Ai ...

Lory Del Santo critica il nuovo look del fidanzato Marco Cucolo : Al programma “La repubblica delle donne “andata in onda ieri sera, Lory del Santo è apparsa alquanto nervosa per colpa di un gesto commesso dal suo fidanzato Marco Cucolo che l’ha lasciata davvero di stucco. Il fidanzato ha deciso di darsi un suo look tagliandosi i lunghi capelli. Ma a questo gesto la Del Santo è andata su tutte le furie la showgirl entrata a far parte delle Ministre del programma di Piero Chiambretti mostra la foto alla ...

La Repubblica delle Donne - puntata del 19 dicembre : Lory Del Santo sarà una delle ministre : Ci sono molti cambiamenti nella vita della showgirl Lory Del Santo che viene dall'esperienza formativa de 'Il Grande Fratello Vip', rivelatosi fondamentale per darle la forza di reagire alla morte del figlio. L'ex attrice è ora impegnata in un nuovo progetto lavorativo poiché farà parte del cast de 'La Repubblica delle Donne', programma di successo condotto su Rete Quattro dal presentatore Piero Chiambretti. Dunque, la Del Santo va ad affiancare ...

Mattino 5 - il crollo di Lory Del Santo commuove anche Federica Panicucci : Lory Del Santo è stata ospite nel salotto di Mattino 5 da Federica Panicucci, qui la showgirl ha voluto ripercorrere la recente esperienza vissuta al Grande Fratello Vip. Da subito la Del Santo ha mostrato un lato di sé molto fragile, tanto che a fatica è riuscita a trattenere le lacrime. Come un fiume in piena, l’ex gieffina ha spiegato come la sua vita sia stata comprensibilmente stravolta dopo la prematura scomparsa del figlio Loren. 'Al ...

I drammi di Lory Del Santo : "Sono stata vittima di violenza due volte" : "A me è successo due volte di essere vittima di violenza. Non con persone famose". Lo ha rivelato Lory Del Santo, ai microfoni di Rai Radio2 nel corso della trasmissione I Lunatici, condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. "Avevo la faccia gonfia, sono stata vittima di una cosa tipo un rapimento. Potevo andare dalla polizia, non ci sono andata perché ho preferito dimenticare questa pagina nera della mia vita. Ma furono due casi seri, non ...