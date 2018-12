Juve | CR7 cambia vita | prima panchina dopo 5 anni | prima rete di testa in A

Juventus - Cristiano Ronaldo trascina i bianconeri : CR7 esalta i suoi compagni di squadra anche sui social [FOTO] : L’attaccante portoghese ha postato sui social la foto della sua esultanza a Bergamo, complimentandosi con i suoi compagni trascinatore dentro e fuori dal campo, Cristiano Ronaldo si è ormai letteralmente caricato sulle spalle la Juventus. Il portoghese ha infatti prima evitato la prima sconfitta in campionato ai bianconeri, complimentandosi poi con i propri compagni per la prestazione fornita a Bergamo contro l’Atalanta. Un ...

La Juve frena - CR7 salva i bianconeri : Al 52' momento importante nell'economia della partita, la Juventus resta in 10 per l'espulsione per somma di ammonizioni di Bentancur. L'Atalanta ci crede, al 55' Szczesny si supera salvando su una ...

Juve (in 10) secondo pari - Cr7 entra e segna il 2-2 Classifica Il Milan spreca e si salva (0-0) : Autorete di Djimsiti dopo due minuti, poi la doppietta di Zapata. In mezzo l’espulsione di Bentancour. Al 65’ Ronaldo entra e segna il gol del pareggio

Atalanta-Juventus 2-2 : Cr7 entra e salva i bianconeri in 10 Il Milan spreca e si salva (0-0) : Autorete di Djimsiti dopo due minuti, poi la doppietta di Zapata. In mezzo l’espulsione di Bentancour. Al 65’ Ronaldo entra e segna il gol del pareggio

No Cristiano - no party : Allegri lascia a riposo CR7 - poi si pente e la Juve acciuffa il pari a Bergamo : Cristiano Ronaldo ha raddrizzato le cose per la sua Juventus dopo l’iniziale svantaggio contro l’Atalanta: entrando dalla panchina CR7 è andato in rete per il 2-2 Cristiano Ronaldo non può stare in panchina, oggi Allegri ne ha avuto una chiara dimostrazione. La Juventus ha iniziato infatti l’incontro per la prima volta in stagione in Serie A con il portoghese in panchina. Ebbene, sino all’ingresso in campo di CR7, ...

VIDEO Cristiano Ronaldo gol - Atalanta-Juventus 2-2 : colpo di testa di CR7 - decisivo dalla panchina : Cristiano Ronaldo ha mostrato i muscoli in Atalanta-Juventus, match valido per la 18^ giornata della Serie A: CR7 era stato lasciato in panchina da Massimiliano Allegri che aveva preferito concedere un turno di riposo al suo fenomeno ma la doppietta di Zapata aveva fatto volare gli orobici sul 2-1, mettendo i bianconeri in seria difficoltà. A quel punto è stato necessario ricorrere al portoghese che al 78′, dodici minuti dopo il suo ...

Atalanta-Juventus - formazione bianconera rimaneggiata : CR7 in panchina - Matuidi out : Quest'anno la Serie A non ha osservato la pausa per le feste natalizie per cui oggi, giornata di Santo Stefano, tutte le squadre scenderanno in campo. La Juventus, al momento si trova a Bergamo per la sfida pomeridiana (ore 15) contro l'Atalanta. Come è scritto nel 'dna bianconero' l'unico obiettivo è sempre lo stesso e cioè conquistare tre punti per mantenere a distanza il Napoli, diretta inseguitrice, che è impegnata a San Siro contro l'Inter. ...

Thuram : 'Con CR7 Juve favorita per la Champions. Il razzismo nel calcio...' : razzismo - 'Il calcio è un riflesso della società in cui viviamo: cioè in un mondo maschilista. Ora per fortuna ci sono dei club che hanno le squadre femminili, è un messaggio potente e importante. ...

Atalanta Juventus - Allegri 'Ronaldo in panchina'/ 'Io e Cr7 vedremo la partita insieme' : Massimiliano Allegri l'ha ammesso: 'Cristiano Ronaldo sarà in panchina per Atalanta Juventus'. Il campione per la prima volta non partirà dal primo minuto

Juve : Allegri - CR7 in panchina a Bergamo : "Sono molto contento - ha detto l'allenatore dei bianconeri, ai microfoni di Sky Sport - di quello che sta facendo, come tutti. Quella di quest'anno è stata la sua miglior partenza a livello di gol e ...

Atalanta-Juventus - Gasperini non ha paura di CR7 : “lo voglio in campo” : Cristiano Ronaldo in dubbio per Atalanta-Juventus dopo che Allegri ha annunciato un turno di stop durante queste feste per CR7 “Mi auguro che Cristiano Ronaldo sia in campo per il pubblico, perché è un’attrattiva unica. Poi è chiaro che tecnicamente per noi sia un pericolo, ma la Juve ha tantissimi altri grandi giocatori per sostituirlo”. Gian Piero Gasperini non ha paura di CR7 e lo vorrebbe in campo domani contro la sua ...

Juve - il regalo di Berna per CR7 : un ritratto : L'intesa tra Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi va oltre il terreno di gioco. Il fantasista azzurro, fermo ai box per un problema muscolare, ha regalato all'illustre compagno un ritratto in ...

Paratici : "CR7 voleva solo la Juve" : 'Con Cristiano è stato abbastanza semplice perché lui aveva in testa di venire alla Juve. Non c'è stato bisogno di convincerlo tanto. Credo intorno al 25 di maggio, dopo la finale di Champions. Lui è ...

Ronaldo-Juventus - Paratici svela : “CR7 voleva la Juve” : RONALDO JUVENTUS, Paratici RACCONTA L’AFFARE- In uno speciale di mercato andato in onda oggi su Sky Sport 24, Fabio Paratici ha raccontato al microfono di Gianluca di Marzio i retroscena dell’affare Ronaldo. Il “colpo del secolo”, come è stato ribattezzato in estate, non è stato il compimento di una lunga quanto estenuante trattativa, ma tutto […] L'articolo Ronaldo-Juventus, Paratici svela: “CR7 voleva la ...