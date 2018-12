Incidenti prima di Inter-Napoli Morto un tifoso nerazzurro

Ondata di gelo negli USA : prima neve a New York - disagi e Incidenti : Un' Ondata di freddo piuttosto intensa per il periodo ha interessato nelle ultime ore la East Coast americana e l'area di New York , dove è caduta la prima neve della stagione. Nella "Grande Mela"...

Incidenti mare - prima bora a Trieste : tre soccorsi nel golfo : Cinque diportisti in difficoltà a seguito di violente raffiche di bora sono stati portati in salvo oggi dalla Guardia costiera, in tre operazioni nel golfo di Trieste. Il vento, che ha raggiunto i 75 km all’ora (40 nodi), ha messo in difficolta’ le imbarcazioni che erano gia’ in mare. Il soccorso più impegnativo, da parte della Guardia costiera di Monfalcone, e’ avvenuto alla foce del Timavo, dove si stavano allenando ...