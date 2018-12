Cade nel camino e muore bruciato vivo | il 70enne invalido viveva da solo

Cade dagli scogli dopo un malore - uomo disperso nelle acque del Ciolo nel giorno di Santo Stefano : uomo disperso in mare dopo una battuta di pesca. Ricerche disperate tra Tricase e il Capo di Leuca per le Forze dell'Ordine.

Tragedia nel Reggino : Cade da trattore guidato dal padre - morto bimbo di 7 anni : Tragedia in provincia di Reggio Calabria: un bambino di 7 anni è morto dopo essere caduto dal trattore guidato dal padre. L’incidente è avvenuto alla periferia di Bovalino: l’uomo aveva portato il figlio con sé ed era andato a raccogliere della legna in un terreno di sua proprietà. Rientrando a casa sul mezzo, il piccolo è caduto ed è morto. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto i ...

Anticipazioni Il Segreto : Adela Cade nella trappola dello stalker e finisce in coma : Le Anticipazioni de "Il Segreto" ci svelano che nelle prossime settimane le vicende legate ad Adela subiranno una svolta imprevista. Negli ultimi episodi trasmessi su Canale 5, i telespettatori hanno visto la moglie di Carmelo ricevere dei biglietti anonimi contenenti delle minacce alle quali la donna inizialmente non ha dato peso. Sarà grazie ad Irene e Severo che il marito Carmelo verrà a conoscenza della vicenda e, preoccupato, metterà sotto ...

Biathlon - Johannes Boe nuovo dittatore. Dominio nella mass start di Nove Mesto - lontano Martin FourCade : Johannes Boe è il nuovo dittatore del Biathlon. Il norvegese domina la mass start 15 km di Nove Mesto (Repubblica Ceca) con una superiorità disarmante e festeggia un tris di vittorie in questo fine settimana dopo quelle nella sprint e nell’inseguimento. Salgono a sette le affermazioni stagionali per il classe 1993, 28 complessive in Coppa del Mondo in carriera. Boe si è imposto con un vantaggio di 46″5 sul francese Quentin Fillon ...

DIRETTA CATANIA CAVESE / Streaming video e tv : spuntano dei precedenti nel campionato Cadetto - Serie C - : DIRETTA CATANIA-CAVESE, info DIRETTA Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciottesima giornata del girone C di Serie C

NBA - Gallinari ferma la corsa di Denver - Belinelli Cade a Houston davanti a Harden : L.A. Clippers-Denver Nuggets 132-111 Dall'inizio alla fine, quella disputata dagli L.A. Clippers è stata forse la miglior prestazione stagionale, arrivata peraltro contro una squadra di tutto rispetto ...

Biathlon - Johannes Boe implacabile anche nell’inseguimento di Nove Mesto. 5° Martin FourCade dopo una rimonta furente : Una gara con il chiaro marchio di Johannes Boe quella dell’inseguimento di Nove Mesto (Repubblica Ceca), terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. La vince il dominatore di questa prima parte di stagione nonostante quattro errori al poligono complessivi. Il leader della classifica generale, infatti, ha sofferto molto nelle serie in piedi, anche per il forte vento, ed ha dovuto dare il 101% per prevalere in una gara molto ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : Johannes Boe trionfa nella sprint - FourCade fuori dalla zona punti - indietro gli azzurri : E’ un Johannes Boe semplicemente perfetto quello della 10 km sprint a Nove Mesto (Repubblica Ceca), terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Il norvegese, grande favorito della vigilia, ha conquistato la terza sprint stagionale, trovando lo zero al poligono e sciorinando una prestazione sontuosa sugli sci. Per lui, dunque, si tratta della 26esima vittoria in carriera e della 15esima in questo format che si presta piuttosto ...

Il Solstizio d’Inverno 2018 coincide con la Luna Fredda e le stelle Cadenti : ecco cosa splenderà nel cielo la notte del 21 Dicembre : Il Solstizio d’Inverno, che quest’anno cade venerdì 21 Dicembre, segnerà il giorno più breve dell’anno mentre la Luna piena illuminerà il cielo notturno e sarà visibile nella notte più lunga dell’anno. I due eventi non sono perfettamente allineati: la Luna piena raggiungerà il culmine alle 18:50 (ora italiana) del 22 Dicembre, mentre il Solstizio avverrà un giorno prima alle 23:23 italiane. Tuttavia, ad occhio nudo, la Luna apparirà come piena ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 17 al 21 dicembre : Diego Cade nell'insicurezza : Lunedì 17 dicembre avrà inizio una nuova settimana con Un posto al sole, piena di sorprese per i milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere il destino di Vera. Si tratta però solo di una delle molteplici tematiche affrontate dalle prossime puntate. Il padre della ragazza si è infatti dichiarato colpevole dell'omicidio della sorella sebbene sia da provare questa versione raccontata dal Viscardi. L'uomo non sopporta che la figlia ...

Speleologa Cade in una grotta di 100 metri : nel Palermitano si cerca di recuperarla : La donna è scivolata in una cavità a Isnello, sulle Madonie. In azione Soccorso alpino e medici. Le operazioni dureranno qualche ora

Coppa del mondo di sci - Gisin Cade nella libera in Val Gardena - : Lo sciatore svizzero è caduto sbattendo più volte la schiena contro la neve nel tratto delle 'Gobbe del cammello' della Saslong, a una velocità di circa 120 km/h. Ha perso i sensi ed è stao portato in ...

