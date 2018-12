Serie A | le pagelle della 18ª giornata

Milan-Fiorentina - pagelle e video gol 17a Serie A 2018/2019 : Le pagelle e gli Highlights di Milan-Fiorentina , 17a giornata di Serie aLa Fiorentina sbanca San Siro grazie ad una prodezza di Chiesa, infilando la seconda vittoria consecutiva (dopo il derby) agganciando il Sassuolo al 7° posto. Per il Milan è invece crisi nera, con ben tre gare a secco di reti ed una sola vittoria nelle ultime sei uscite di campionato.I rossoneri si giocano molto contro Frosinone e Spal, visto che adesso il quarto posto è ...

Le pagelle di Lazio-Cagliari - Serie A 22-12-2018 : Le pagelle di Lazio-Cagliari, Serie A 22-12-2018: bianco celesti che tornano alla vittoria.pagelle Lazio-Cagliari, sabato 22 dicembre. Laziali che battono un cagliari senza idee e mai in partita.La Lazio di Simone Inzaghi passa in vantaggio grazie al goal di Milinkovic-Savic, poi Acerbi e Lulic chiudono la pratica contro un Cagliari pochissime volte pericoloso e disattento in fase difensiva, che segna il goal della bandiera su rigore ...