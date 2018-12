Primo Gennaio a Pescara con Silvestri in piazza

Expert presenta il Primo volantino del 2019 : fino al 20 gennaio tanti smartphone in offerta : Expert presenta il primo volantino del 2019: si chiama "Fuori tutto" e propone sconti fino al 50% anche su smartphone Android fino al 20 gennaio L'articolo Expert presenta il primo volantino del 2019: fino al 20 gennaio tanti smartphone in offerta proviene da TuttoAndroid.

Roaming UE : dal Primo Gennaio 2019 aumenta il traffico Internet a disposizione in Europa : Dal primo gennaio gli operatori mobili europei dovranno calcolare diversamente il traffico Internet in Roaming, aumentando i Giga a disposizione degli utenti.

Carta del Docente : le novità dal Primo Gennaio - ultime notizie 21/12 : Nelle ultime ore sul sito ufficiale della Carta del Docente è stato pubblicato un avviso, rivolto a tutti i docenti interessati, contenente alcune importanti precisazioni sul suo utilizzo e sui nuovi importi, a partire dal 1° gennaio 2019. Si prevede una sospensione momentanea dell'applicazione dall'1 al 4 gennaio 2019.

Calciomercato Inter - Marotta prepara il Primo botto per gennaio [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Inter – Stagione fino al momento altalenante in casa Inter, il club nerazzurro ha dovuto fare i conti con una pesante eliminazione in Champions League, adesso l'obiettivo primario è l'Europa League, ovviamente con l'intenzione di confermarsi al terzo posto in campionato. E' stato ufficializzato l'accordo con Beppe Marotta, l'ex dirigente della Juventus è già al lavoro per provare a

Ricciardi lascia l'Iss. Grillo : commissario dal Primo gennaio : ... che mi consentirà di portare la nostra tradizione di sanità pubblica in tutto il mondo e di promuovere all'estero l'immagine e la qualità della ricerca del nostro Paese che ho avuto l'onore e l'...

Tasse : dal Primo Gennaio triplicano gli interessi legali se pagate in ritardo : Dal prossimo 1 gennaio pagare le Tasse in ritardo costerà di più. Infatti, è stato appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 291 del 15 dicembre 2018 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, denominato appunto "Modifica del saggio di interesse legale" che, all'articolo 1, stabilisce il passaggio degli interessi legali, regolati dall'articolo 1284 del Codice civile, dall'attuale 0,3% allo 0,8%.

Pagamento delle tasse in ritardo - gli interessi triplicano dal Primo gennaio : Dal primo gennaio il tasso degli interessi legali sarà quasi triplicato. Lo stabilisce l'articolo 1 del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 dicembre, secondo il quale gli interessi dovuti dal contribuente che pagherà in ritardo le tasse passeranno dallo 0,3% applicato nel 2018 allo 0,8% previsto per il 2019.Nel decreto legge del ministero ...

Fiorentina - nel calciomercato di gennaio si muoverà con prudenza : Diawara Primo obiettivo : Con il calciomercato invernale alle porte, oggi ci occupiamo dei movimenti in entrata ed in uscita della Fiorentina, che gli addetti ai lavori pronosticano tra le società più attive nel mercato di riparazione. Fiorentina: l'ideale sarebbe acquistare 3 giocatori Dopo 16 giornate del nostro campionato sono chiare le esigenze tecnico-tattiche di mister Pioli. Alla Fiorentina manca un'alternativa a Simeone, capace di giocare anche assieme

Multe più salate dal Primo Gennaio 2019 : le sanzioni aumentano del 2 - 2% : Lo prevede una norma automatica in base all'articolo 195 del Codice della Strada. Con ammende varie i Comuni italiani hanno incassato 2,95 miliardi di euro negli ultimi due anni

Francia - al via dal Primo Gennaio la tassa ai colossi del web - : Il ministro Le Maire ha fatto sapere che il Paese non aspetterà che l'iniziativa venga adottata a livello europeo: "Corrisponderà ad un totale stimato a 500 milioni di euro". Gli introiti serviranno a ...

Primo spot de La Compagnia del Cigno - al via dal 7 gennaio su Rai1 con Alessio Boni e 7 giovani talenti (video) : La prima produzione originale del nuovo anno in onda su Rai1 è La Compagnia del Cigno, la serie ideata da Ivan Cotroneo e scritta con Monica Rametta (storica coppia già dietro altri successi come Tutti pazzi per amore) che debutta lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2019 in prima serata con le prime due puntate. Prodotta da Indigo Film e Rai Fiction, in collaborazione con il Comune di Milano, la serie è diretta dallo stesso Cotroneo e composta da

Bce : "Fine Qe dal Primo Gennaio e tassi fermi fino a estate 2019" - : L'Eurotower ha confermato lo stop agli acquisti netti di bond a partire dall'anno nuovo, anche se la Banca continuerà a reinvestire i titoli in portafoglio ancora a lungo. Si conferma inoltre l'...

La Banca centrale europea conferma lo stop al Quantitative Easing dal Primo Gennaio 2019 : In una nota diffusa al termine della riunione di politica monetaria, in cui si è deciso di lasciare i tassi invariati, l'Eurotower ribadisce che i tassi di interesse si manterranno "su livelli pari a ...

Calciomercato Bologna - il Primo innesto per gennaio potrebbe arrivare dalla Juventus : Calciomercato Bologna, il ds degli emiliani Bigon è in contatto con la Juventus per mettere a segno il primo acquisto della sessione invernale Il Bologna ha deciso di confermare Filippo Inzaghi sulla panchina. Adesso il tecnico dei felsinei affronterà una prova non certo semplice contro il Milan per conquistarsi la definitiva fiducia da parte della società, intanto il presidente Saputo assieme al fido Bigon stanno pensando a come ...