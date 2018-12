Un mese dal rapimento di Silvia Romano | la polizia | “E' ancora viva”

Silvia Romano è viva - la polizia : «È ancora in Kenya». La ricerca continua a un mese dal rapimento : Silvia Romano potrebbe essere ancora in Kenya: la speranza per la giovane volontaria italiana rapita nel Paese africano proviene dalle ultime dichiarazioni del comandante della polizia regionale...

Pensioni d’oro : ecco i tagli dal 10 al 40% sugli assegni da 4.500 euro al mese : Cinque scaglioni: il primo a 90mila euro lordi annui e l'ultimo a 500mila. E altrettante penalizzazioni: dal 10% al 40%. È la fisionomia definitiva del contributo di solidarietà sulle Pensioni elevate, cosiddette d'oro, prevista da un emendamento alla manovra presentato dal M5s, primo firmatario Patuanelli, che è stato depositato in commissione Bilancio al Senato...

Troppi schiamazzi - ragazzino sospeso dallo scuolabus per un mese : Un mese di "Daspo", cioè di divieto ad accedere a un luogo pubblico. Che non è uno stadio, ma uno scuolabus. E il destinatario del provvedimento non è un ultrà dello sport, ma un ragazzino delle scuole medie.Succede a Garlate, piccolo centro di 2700 abitanti in provincia di Lecco. Uno studente delle scuole medie è stato sanzionato dal Comune perché continuava a comportarsi in modo maleducato: urla, schiamazzi e azioni che disturbavano gli altri ...

Macron annuncia : aumento il salario minimo di 100 euro al mese dal 2019 : Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso del discorso alla nazione in risposta al movimento di contestazione dei gilet gialli, ha annunciato un aumento del salario minimo mensile di 100 euro a partire dal 2019, precisando che non costerà niente ai datori di lavoro. Macron, inoltre, ha riferito che gli straordinari a partire dal 2019 saran...

Anticipazioni 'Un Passo Dal Cielo 5' : dovrebbe tornare nel mese di gennaio : Sale l'attesa da parte del pubblico per la messa in onda di 'Un Passo Dal Cielo 5', a due anni di distanza dal successo ottenuto con la quarta stagione che ha visto come protagonista Daniele Liotti, chiamato a sostituire Terence Hill. Cominciano dunque le prime indiscrezioni riguardo al periodo di messa in onda della serie capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori incoronando come coppia della fiction Liotti e Pilar ...

Decreto sicurezza - stop ai permessi umanitari : dal 2019 fuori dall'Italia 2mila immigrati al mese : Ci sono già i primi effetti del Decreto sicurezza , voluto fortemente da Matteo Salvini , che prevede da gennaio prossimo l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari. ...

Maltempo USA - rari tornado nel mese di dicembre seminano distruzione dall’Illinois alla Georgia : vittime e feriti [FOTO e VIDEO] : 1/23 ...

Paola Caruso - al settimo mese di gravidanza - sarebbe stata abbandonata dal compagno : Non tutti hanno l'istinto paterno e il coraggio di assumersi delle responsabilità per accudire un bambino. È quanto si evince da un'intervista rilasciata da Paola Caruso a Domenica Live, durante la quale la showgirl ha raccontato la sua verità sul presunto abbandono da parte dell'ormai ex compagno, dopo aver appreso che sarebbe diventato padre. Stando a quanto rivelato dall'ex "Bonas" di Avanti un Altro, Francesco, imprenditore calabrese, si ...

Stop permessi umanitari. Da gennaio via dall'Italia 2mila immigrati al mese : A partire da gennaio prossimo, con l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari stabilita nel "dl sicurezza", saranno poco più di 20 mila gli immigrati ospitati nei centri di accoglienza straordinari che vedranno improrogabilmente scadere il proprio lasciapassare temporaneo. A costoro verrà recapitato un nuovo documento: un formale foglio di via che li vincola a lasciare nei quindici giorni successivi il territorio ...

Oroscopo Capricorno dicembre : mese sottotono dal punto di vista fisico : Manca veramente poco all'inizio di dicembre, scopriamo dunque come si concluderà il 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno secondo i presagi degli astri e delle stelle. Ecco qui di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute del mese di dicembre 2018 per il Capricorno, con qualche consiglio per trarre vantaggio dalle giornate più fortunate del periodo. L'ondata di positività iniziata nel mese di novembre che ha colpito le questioni di ...

Armi leggere - a luglio boom di vendite dall’Italia all’Egitto : in un mese 2 milioni di euro - quanto in tutto il 2017 : Nel solo mese di luglio 2018, l’Italia ha esportato quasi 2 milioni di euro di Armi leggere e munizionamenti all’Egitto, secondo i dati forniti dall’Istat. Un affare che si aggiunge a quello di giugno, in cui sono stati forniti 10 milioni di euro di Armi pesanti all’Arabia Saudita. Sono questi i primi numeri relativi all’export di Armi del neonato governo giallo-verde verso due Paesi che, secondo diverse organizzazioni umanitarie e anche il ...

«Con la Cina inoltre è in via di definizione l'avvio un nuovo collegamento diretto aereo da Lamezia Terme a partire dal prossimo mese di ... : ... al termine di una riunione operativa con il Vicepresidente della Giunta Francesco Russo e una serie di dirigenti della Regione, il ministro consigliere per l'economia e commercio dell' Ambasciata ...

HO. MOBILE - offerta da 5 - 99 euro al mese a partire dal 23 novembre 2018 | Dettagli della nuova promozione 'Operator attack' : Dal 23 novembre Ho. MOBILE ha deciso di lanciare una nuova offerta da 5,99 euro al mese in versione 'Operator attack' HO. MOBILE, offerta da 5,99 euro al mese a partire dal 23 novembre 2018. Fonte ...

De Gregori live '19 : "Un mese e mezzo fa mi sono svegliato con una gran voglia di suonare dal vivo" : Torna da febbraio prima a teatro e poi all'aperto Intervista Francesco De Gregori dice che quando si sveglia la mattina, a volte, gli accadono cose bellissime: «Può succedere che mi venga un'idea, sia ...