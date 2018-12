Non solo quando chiamarono Fico al femminile : le freddure in Parlamento - e l'atroce scivolone su Renzi - : Tipico esponente di questo mondo fu Ciriaco De Mita, definito da Agnelli 'un intellettuale della Magna Grecia', ma il rappresentante massimo fu Aldo Moro, non a caso chiamato 'mi spezzo, ma non mi ...

Tabaccheria - il centro del mondo. Una rivoluzione : Non solo bollette - ecco cosa ci puoi fare ora : Avere un' identità digitale sta diventando sempre più importante. E renderà la vita delle persone molto più semplice. La coppia nome utente-password, certificata da una società apposita, permette infatti di accedere via internet a numerosi servizi della pubblica amministrazione e dei privati che han

Elia - la dedica a Jane (e Non solo) : a Natale messaggi che sorprendono : Elia Fongaro e Jane Alexander più innamorati che mai a Natale 2018 Quello di Elia e Jane sarà stato un Natale senz’altro diverso dai soliti, visto che lo stanno trascorrendo da innamorati, e che sicuramente ricorderanno per i prossimi anni qualora tutto dovesse andare per il verso giusto. Anche se si amano alla follia i […] L'articolo Elia, la dedica a Jane (e non solo): a Natale messaggi che sorprendono proviene da Gossip e Tv.

Canzoni di Natale/ Video - Non solo All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey : la playlist delle feste : Canzoni di Natale, Video: non solo All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, la playlist delle feste con classici ed evergreen

Una Maria Maddalena come Non l’avete mai vista. Solo su Infinity : Maria Maddalena Maria Maddalena, una delle trame più conosciute della storia, è su Infinity. Pellicola a sfondo biblico che si sofferma su una delle figure più rivoluzionarie ed enigmatiche della storia. Maria di Magdala, poco accettata dalla sua famiglia patriarcale, decide di ribellarsi e scappare per seguire Gesù di Nazareth e farsi apostola tra gli apostoli accanto a lui. Incapace di resistere alla vocazione di Gesù, Maria Maddalena ...

Agroalimentare - Non solo pratiche sleali. Dalla blockchain al settore caseario nel Regno Unito : i buoni esempi da seguire : Non solo competizione esasperata tra supermercati, pratiche sleali e guerra all’ultimo prezzo, con conseguenze devastanti sull’anello più debole della filiera alimentare. Negli ultimi anni in Italia e all’estero sono state messe in campo diverse iniziative per una maggiore eticita` delle filiere. Alcune catene di supermercati stanno sperimentando approcci alternativi alle comuni procedure d’acquisto che potrebbero contribuire a una condivisione ...

LE FESTE DI DICEMBRE NEL MONDO : Non solo NATALE/ La "luce" e la processione di Santa Lucia in Svezia : Le FESTE di DICEMBRE nel MONDO: non SOLO NATALE. Da "Krampus" alla toccante tradizione dell'oplatek, un viaggio tra le varie ricorrenze

FARMACIE DI TURNO NATALE 2018/ Aperte oggi - 25 dicembre : Roma - Milano e Non solo. I digestivi i più venduti : FARMACIE di TURNO Aperte a NATALE 2018, oggi 25 dicembre. Roma e Milano: elenco completo, orari e info. Le ultime notizie sulle aperture

Epic Games è quotata a 15 miliardi di dollari in borsa ma Non solo per merito di Fortnite : Epic Games ha senza dubbio passato un ottimo 2018, pensate che la compagnia è al momento quotata in borsa per la modica cifra di 15 miliardi di dollari.Come riporta CNBC, un team di analisti ha provato a capire i motivi dietro questa rapida scalata al successo (lo scorso luglio la compagnia valeva circa la metà della cifra attuale). Naturalmente uno dei motivi principali è senza dubbio Fortnite, che è diventato rapidamente un fenomeno mondiale ...

Dal Texas e Non solo : i grandi maestri americani in una collana firmata da Joe R. Lansdale : Il primo titolo sarà La banda dell'altro mondo di Neal Barrett Jr. Seguirà «uno splendido romanzo di Lewis Shiner, uno dei miei amici più stretti nella comunità degli scrittori americani ...

"Una poltrona per due" e Non solo. I classici di Natale rivisti con sguardo contemporaneo : Natale non è Natale senza classici televisivi. È difficile programmare film generalisti tenendo conto della sensibilità di tutti. La morte ti fa bella? Offende le donne che non si piacciono, demonizza la chirurgia plastica. Pretty Woman? Il titolo non può passare la censura, urla donna oggetto, e ne

Non solo Beyoncè : ecco le celeb «in affitto» (a caro prezzo) per le nozze dei miliardari : Le star «in affitto» per le nozze dei miliardariLe star «in affitto» per le nozze dei miliardariLe star «in affitto» per le nozze dei miliardariLe star «in affitto» per le nozze dei miliardariLe star «in affitto» per le nozze dei miliardariLe star «in affitto» per le nozze dei miliardariLe star «in affitto» per le nozze dei miliardariLe star «in affitto» per le nozze dei miliardariLe star «in affitto» per le nozze dei miliardariLe star «in ...

Il pub che offre pranzo di Natale a chi è solo : “Tanta solitudine ma molti Non lo ammettono” : La storia di un pub londinese che da alcuni anni nel giorno di Natale offre un pasto e buona compagnia a chi è rimasto solo. "Non ci limitiamo a farli sedere e mangiare e non c'è fretta per loro di andare via subito dopo, restano a parlare e ci aiutano anche a sparecchiare" hanno spiegato i gestori.Continua a leggere

