Samp | Giampaolo | il Chievo è competitivo

Giampaolo avverte la Sampdoria : 'Chievo competitivo - gara durissima' : 'Giudicare il Chievo per la sua posizione di classifica è da incompetenti, da gente che non osserva'. Così il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo avverte i suoi in vista del match di mercoledì ...

Samp - Giampaolo : 'Chievo competitivo - gara durissima' : 'Giudicare il Chievo per la sua posizione di classifica è da incompetenti, da gente che non osserva'. Così il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo avverte i suoi in vista del match di mercoledì ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Vittoria di personalità contro l'Empoli» : La cronaca Classifica Serie A Tutto sulla Sampdoria Serie A Sampdoria Giampaolo Empoli Tutte le notizie di Sampdoria Per approfondire

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Se sono qui è grazie all'Empoli» : GENOVA - Marco Giampaolo e la sua Sampdoria sono pronti per la trasferta toscana contro l' Empoli , e il tecnico marchigiano ha analizzato la sfida con gli azzurri in conferenza stampa: "La sfida di ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Prestazione di alto livello - ci siamo divertiti» : La cronaca Classifica Serie A Serie A Sampdoria Giampaolo Quagliarella parma Tutte le notizie di Sampdoria Per approfondire

DIRETTA SampDORIA PARMA / Streaming video e tv : il duello Giampaolo vs D'Aversa - Serie A - : DIRETTA SAMPDORIA-PARMA, info DIRETTA Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Var? Le porcate di una volta non ci sono più» : GENOVA - " L'immagine più bella è stata sicuramente quella del gol di Saponara , che ha rappresentato un colpo di genio, arte. Qualcosa di non riproducibile. E poi l'esultanza, con tutti i componenti ...

Samp - Giampaolo "var? ci credo sempre" : ANSA, - GENOVA, 15 DIC - "Il Var è una garanzia, mi sento sempre tutelato dal Var". Dopo le polemiche seguite al rigore assegnato in pieno recupero alla Lazio sabato scorso Marco Giampaolo non ha ...

Sampdoria - Giampaolo : ANSA, - GENOVA, 15 DIC - Per la sfida al Parma, la Sampdoria riparte dall'emozione del gol di Saponara all'Olimpico e da un pareggio raggiunto al 99', nell'ultimo turno. "Un pareggio importante -ha ...

Giampaolo : 'Vorrei vincere qualcosa con la Sampdoria; il prossimo allenatore...' : Dietro un sistema di gioco c'è un mondo di lavoro, cambiare modulo manda i giocatori in confusione' ha detto a Dazn l'allenatore. 'Se non li avessi allenati sul metodo ci starebbe cambiare, perché ...

Sampdoria - uno stop per infortunio e un rientro in gruppo : Giampaolo sorride a metà : Bartosz Bereszynski salterà il Parma per squalifica, ma Giampaolo non potrà contare sul difensore per altre partite. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia destra: per lui oggi solo terapie e fisioterapia al mattino. Il resto della squadra ha invece svolto una doppia seduta al “Mugnaini” di Bogliasco: prima sessione a gruppi incentrata su lavoro di forza in ...

Sampdoria-Parma - diretta streaming su DAZN : pronostico e i dubbi di Giampaolo e D’Aversa : Sampdoria-Parma di domenica è la partita tra due delle più belle realtà dell'intera Serie A. Le due squadre sono a ridosso della zona Europa League e stanno vivendo ottimi momenti di forma, con i blucerchiati reduci dal pareggio allo scadere contro la Lazio firmato Saponara e gli emiliani bloccati sull’1-1 dal Chievo in casa per colpa anche della sfortuna. Il pronostico di Sampdoria-Parma Sampdoria-Parma però secondo i bookmakers non sarà una ...

Sampdoria - Giampaolo attacca il Var dopo il pari contro la Lazio : La Sampdoria ha appena agguantato un pareggio insperato al 99′ nella gara dell’Olimpico contro la Lazio, ma il tecnico doriano Marco Giampaolo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non è comunque pienamente contento. Ovviamente non per la prestazione, quanto per la direzione arbitrale che ha permesso ai biancocelesti di portarsi in vantaggio al 96′ con il rigore di Immobile: “Abbiamo fatto un gran primo tempo ...

Lazio-Sampdoria - Giampaolo : “C’è giustizia divina. Meritavamo il risultato” : Lazio-Sampdoria, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato del pareggio ottenuto sul campo della Lazio: “Abbiamo fatto un gran primo tempo contro una squadra molto forte. Nel secondo tempo siamo calati, abbiamo subito l’uno contro uno, ma abbiamo sofferto sempre con un certo ordine. […] L'articolo Lazio-Sampdoria, Giampaolo: “C’è giustizia ...