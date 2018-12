Genoa | per Montolivo è dura

Genoa : Prandelli - pronti per il Cagliari : ANSA, - GENOVA, 24 DIC - "Poco tempo per prepararsi ma mentalmente siamo già pronti". Cesare Prandelli presenta così la trasferta del 26 a Cagliari che arriva dopo il primo successo conquistato alla ...

Diretta Genoa Juventus Primavera/ Streaming video e tv : le formazioni per la sfida in Liguria - Primavera 1 - : Diretta Genoa Juventus Primavera Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live per la partita della 13giornata di Primavera 1.

Genoa-Atalanta 3-1 : Prandelli frena la corsa di Gasperini : GENOVA - Vince il Genoa 3 a 1, Gasperini, dopo quattro vittorie in quattro partite da ex, questa volta si deve arrendere. Azzecca tutto Prandelli: l'atteggiamento col quale la sua squadra scende in ...

Risultati Serie A 17ª Giornata – Poker Sampdoria - tris Genoa : disastro Milan - successo di misura per il Napoli : La Sampdoria si impone 2-4 sul campo dell’Empoli, il Genoa rifila 3 gol all’Atalanta, Milan sconfitto in casa dalla Fiorentina, al Napoli basta un gol contro la Spal: i Risultati dei match della 17ª Giornata di Serie A Nell’ultima Giornata prima di Natale, un insolito sabato pomeriggio di Serie A regala una grande scorpacciata di gol e verdetti inaspettati. La Giornata si apre con la Lazio che supera 3-1 il Cagliari ritrovando ...

Genoa-Atalanta 3-1 : Radu salva - Piatek segna. Prima vittoria per Prandelli : Partita infinita, tante emozioni e ritorno al successo per il Genoa, che batte l'Atalanta in un caldissimo pomeriggio a Marassi. Nel primo tempo fa la partita l'Atalanta, che perde De Roon dopo appena ...

Calciomercato Genoa - il dg Perinetti : 'Piatek e Kouamé non si muovono a gennaio' : Ad ammetterlo ai microfoni di Sky Sport è il direttore generale della società Giorgio Perinetti, che ha parlato così delle possibili operazioni in entrata e in uscita del club del presidente Preziosi:...

Calciomercato Napoli - contatti per Kouamé del Genoa : In conferenza stampa Carlo Ancelotti sembrava essere stato abbastanza chiaro: "A gennaio non ci saranno movimenti di mercato, la rosa mi soddisfa e l'arrivo di nuovi calciatori potrebbe creare solo ...

Atalanta - Gasperini e il "derby" col Genoa : "Ma noi non possiamo fallire" : Match speciale, per mille ragioni. Per riassumere ciò che per Gasperini rappresenta Genoa-Atalanta bastano due numeri: "Sui 500 punti in caso di vittoria, non dico nulla - sorvola sorridendo -. Le 350 ...

Le bombe di mercato - il Genoa tenta il grande colpo : duello Bologna-Fiorentina per l’attacco - Viviano torna in Italia : Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato, nel dettaglio diversi club del campionato di Serie A si preparano a muoversi per rinforzare le rose da mettere a disposizione degli allenatori, in particolar modo diverse operazioni imbastite nelle ultime ore. Si muove la Juventus: “Oggi per me, la mia famiglia e anche per i miei compagni è un giorno molto felice. Ai tifosi dico che darò sempre il massimo, come ho fatto ...

Calciomercato - offerta del Genoa all'Empoli per Krunic : Rade Krunic il primo obiettivo per il mercato di gennaio del Genoa. Un'idea che torna di moda per il centrocampo rossoblù, un reparto che in questa prima parte di stagione ha incontrato qualche ...

Genoa : offerta per un centrocampista dell'Empoli : Secondo Sky Sport , il Genoa si è fatto nuovamente avanti con l'Empoli per il centrocampista classe '93 Rade Krunic , dopo il tentativo andato a vuoto la scorsa estate. Il club rossoblù ha messo sul piatto 5-6 ...

Calciomercato Genoa - ecco il portiere per gennaio : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta attraversando un momento molto difficile in campionato, la squadra di Prandelli è reduce dalla sconfitta sul campo della Roma mentre nello scontro salvezza è arrivato solo un pareggio contro la Spal. Nel frattempo la dirigenza si muove per il mercato di gennaio, arriva il primo innesto ed è un portiere. E’ fatta per l’estremo difensore della Chapecoense Jandrei, 25 anni e considerato uno ...

Infortunio Palomino - il difensore è in dubbio per il match contro il Genoa : Infortunio Palomino – Il difensore centrale dell’Atalanta ha dovuto lasciare il campo nella partita contro la Lazio a causa di un affaticamento muscolare e, dopo qualche giorno, non ha ancora svolto nessun allenamento in gruppo. Per questo una sua presenza nella gara del “Ferraris” contro il Genoa rimane fortemente in dubbio. A maggior ragione considerando che pochi giorni dopo all’Atleti Azzurri ...

Calciomercato Genoa - ipotesi cessione per uno degli acquisti estivi : Avrebbe dovuto essere l’erede di Mattia Perin, ceduto in estate al Juventus, ma Federico Marchetti sta trovando poco spazio al Genoa dopo l’avvio di stagione da titolare. Già nelle ultime uscite della gestione Ballardini, l’ex Lazio aveva perso il posto in favore del giovane Radu a causa di qualche incertezza di troppo. Juric aveva continuato a puntare sul romeno e lo stesso sta facendo Prandelli. Marchetti è convinto ...