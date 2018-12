Audi RS7 - Test al circolo polare insieme alla RS Q8

quattroruote

(Di lunedì 24 dicembre 2018) La rinnovataA7 presto amplierà la propria gamma con larrivo della variante più aggressiva di tutte, la RS7, la cui data di debutto non è ancora nota. In compenso, i tecnici di Ingolstadt proseguono alacremente il lavoro di sviluppo, come dimostrano le inedite foto spia odierne, che immortalano un prototipo durante una sessione di messa a punto sulle strade innevate delLook personale. Nonostante le pellicole camouflage, si riconosce lo stile caratteristico del modello. Le modifiche realizzate dal repartoSport sono quelle tipiche delle varianti più sportive, pensate per esaltare il carattere performante. Salvo improbabili ripensamenti dellultimo minuto, la RS7 si contraddistinguerà per ladozione di parafanghirgati, specifici cerchi di lega e doppio terminale di scarico ellittico. La calandra più pronunciata dovrebbe inoltre mettere in mostra prese d'aria ...