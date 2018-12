Atp e Wta | ecco il ranking finale del 2018

Tennis - il calendario e le date dei tornei Atp e Wta di fine dicembre e inizio gennaio. Programma - orari e tv : Ormai ci siamo, sta per scattare la stagione 2019 del Tennis mondiale: lo start ufficiale si avrà giovedì 27 dicembre con il via del tradizionale torneo esibizione Mubadala WTC, seguito poi sabato 29 dicembre dallo start della Hopman Cup, tradizionale torneo per Nazioni a coppie miste, mentre tra il 30 ed il 31 dicembre scatteranno anche i calendari ATP e WTA in Asia ed Oceania. Tennis 27-29 dicembre Mubadala World Tennis Championship – ...

Calendario Tennis 2019 : date e programma di tutti gli eventi Atp - Wta e Coppa Davis : Sta per scattare la stagione 2019 del Tennis mondiale: lo start ufficiale si avrà il 29 dicembre con la Hopman Cup, tradizionale torneo per Nazioni a coppie miste, mentre il 31 dicembre scatteranno anche i calendari ATP e WTA in Asia ed Oceania. Tra il 13 ed il 19 maggio 2019 spazio agli Internazionali d’Italia che, come da diversi anni ormai, saranno un evento combined, mentre il circuito femminile tornerà in Italia dal 22 al 29 luglio ...