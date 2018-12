Aggiornamento iPhone ad iOS 12 1 2 | meglio attendere iOS 12 1 3

Più che accessibili le chiamate di gruppo WhatsApp : guida scorciatoia dopo Aggiornamento su iPhone : Da quest'oggi effettuare una o più chiamate di gruppo su WhatsApp sarà un gioco da ragazzi, grazie alla messa a disposizione di una specifica scorciatoia pensata dagli sviluppatori, nel caso specifico per gli iPhone. Qualunque possessore di un melafonino, per beneficiare della funzione dovrà, prima di tutto, aggiornare l'applicazione WhatsApp all'ultima versione disponibile su iTunes, ossia la 2.18.110. L'operazione prenderà solo pochi minuti ...

Il pieno di novità e problemi risolti con iOS 12.1.1 : Aggiornamento importante su iPhone e iPad : Da qualche ora è disponibile l'aggiornamento iOS 12.1.1 su iPhone e iPad compatibili. Il corposo pacchetto da 315 MB porta con se numerose novità ma anche la correzione di problemi pregressi da non sottovalutare. Scendiamo dunque nel dettaglio delle features introdotte ma pure dei bug oramai superati. In prima battuta, iOS 12.1.1 introduce novità specifiche per i recentissimi iPhone XR, iPhone XS e XS Max. Sul primo in particolare sono ora ...

Impareggiabile Fortnite su iPhone XS - XS Max e XR : a 60 fps grazie all’ultimo Aggiornamento su iTunes : Giocatori di Fornite in possesso di un iPhone XS, XS Max o anche iPhone XR siate coscienti di quanto segue: la vostra esperienza di gioco del titolo mobile del momento è decisamente migliore rispetto a quella dei possessori di altri iPhone ma anche di tanti device Android. grazie all'ultimo aggiornamento presente su iTunes, ecco che ogni sessione sarà ben diversa dalle precedenti e il motivo è di natura puramente tecnica. Con l'ultimissima ...

iPhone X esplode dopo l’Aggiornamento software : dopo i problemi che hanno visto partecipi i Samsung Galaxy Note 7, particolarmente inclini alle fiammo per un difetto della batteria, sporadicamente qualche smartphone cerca di emulare il dispositivo coreano con speciali effetti pirotecnici. Questa leggi di più...

iPhone X esplode dopo Aggiornamento a iOS 12 - 1 - Apple indaga : iPhone X esplode dopo essere stato aggiornato ad iOS 12.1, Apple indaga e lo definisce “un comportamento non previsto”. E ci mancherebbe che fosse previsto che uno smartphone esploda dopo un update, ma è già tanto che l’azienda di Cupertino sia intervenuta subito per indagare sulla vicenda. iPhone X esplode dopo aggiornamento ad iOS 12,1 Probabilmente chi non segue con costanza le notizie sulla tecnologia non se ne sarà ...

Come richiedere l’Aggiornamento beta WhatsApp per iPhone : guida e limitazioni : L'aggiornamento beta WhatsApp per iPhone si è riaperto a tutti gli user nelle scorse ore. Il programma di sperimentazione è stato disponibile per qualche tempo salvo poi essere richiuso, probabilmente, per il gran numero di richieste pervenute. Qual è tuttavia la modalità di richiesta per tentare la partecipazione alla fase di test dell'applicazione di messaggistica, non appena questa verrà nuovamente resa attiva? Come è noto a molti, chi ha ...

Nuove emoji su iPhone iOS 12.1 sono 70 le emoji su Aggiornamento : aggiornamento iOS 12.1 iPhone arrivano 70 Nuove emoji da usare nei messaggini e su Whatsapp scopriamo assieme quali Nuove emoji potrai usare con iPhone.

Carrellata di novità Aggiornamento iOS 12.1 e fastidiosi problemi risolti sugli iPhone : Come ampiamente preannunciato, l'aggiornamento iOS 12.1 è tra noi: il firmware ha iniziato la sua diffusione nella serata di ieri sera e le novità introdotte su vecchi e nuovi iPhone non sono poche così come i piccoli grandi problemi risolti dagli sviluppatori, evidenziati nel changelog ufficiale del firmware. Le novità più rilevanti introdotte dall'aggiornamento iOS 12.1 che pesa 392.3 MB sono quattro. Per tutti gli iPhone compatibili (dal ...

Whatsapp - rilasciato l’Aggiornamento che supporta il display di iPhone XS Max : E’ stato da poco rilasciato su App Store l’aggiornamento di Whatsapp che finalmente, dopo un mese dalla commercializzazione dei nuovi iPhone, supporta l’enorme schermo di iPhone XS Max. L’app adesso anche sull’iPhone con lo schermo leggi di più...