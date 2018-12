Tsunami | Farnesina attiva Unità di crisi

Tsunami in Indonesia - Farnesina attiva per soccorrere gli italiani FOTO : Tsunami in Indonesia, Farnesina attiva per soccorrere gli italiani , FOTO Ansa, GIACARTA Tsunami in Indonesia: l'Unità di crisi della Farnesina e l'Ambasciata d'Italia a Giacarta si mobilitano per ...

Tsunami : Farnesina attiva assistenza per italiani in Indonesia : "L'unità di crisi della Farnesina e l'Ambasciata d'Italia a Jakarta sono attive per prestare ogni assistenza necessaria ai connazionali sul posto". Lo comunica il ministero degli Esteri su Twitter dopo lo Tsunami che si è abbattuto sulle coste dell'Indonesia.Intanto, le autorità locali fanno sapere che il numero dei morti causati dallo Tsunami in Indonesia "crescerà sicuramente". L'ha detto il presidente Indonesiano ...