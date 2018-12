: #Libia: Conte vede Serraj, 2019 sia l'anno della svolta. Italia vuole dare contributo a pace, non decidere sorti libiche - TgLa7 : #Libia: Conte vede Serraj, 2019 sia l'anno della svolta. Italia vuole dare contributo a pace, non decidere sorti libiche - TgLa7 : #Libia, Conte a Tripoli, questa mattina vede Al Serraj e Al Meshri - TelevideoRai101 : Libia,Conte:auguro 2019 sia anno svolta -

"Non vogliamo decidere le sorti del popolo libico, ma come Paese abbiamo a cuore le sue sorti ed è questa la ragione per cui ci siamo incontrati a novembre a Palermo e per cui oggi sono qui", ha detto il premierincontrando il presidente libico al Serraj a Tripoli,secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi.auspica che ilpossa essere "l'della"per lae ha sottolineato che l'Italia vuole offrire un contributo affinchè libici trovino "un percorso di pace e stabilità".(Di domenica 23 dicembre 2018)