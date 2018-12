I sindacati contro la manovra | Pessima | pronti a manifestazione a gennaio

I sindacati insorgono contro la manovra : "Pessima - pronti a manifestazione a gennaio" : Una manovra "sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle sue aree più deboli, una prospettiva di rilancio". Lo affermano in una nota Cgil, Cisl e Uil, dicendosi pronte alla mobilitazione unitaria "che culminerà con una grande manifestazioni nazionale a Gennaio". "Per le modalità della sua ...

sindacati contro la Manovra : per il rinnovo dei contratti solo 20 euro - lordi : I Sindacati del pubblico impiego pronti allo sciopero per il rinnovo dei contratti degli oltre tre milioni di statali...

Ikea : 18 dicembre incontro azienda-sindacati - al centro nuovo Piano : Roma, 10 dic. (Labitalia) - "Siamo stati convocati dall'azienda per il 18 dicembre a Roma, alle 11[...]

sindacati E POLITICA/ Gli artigli spuntati di Cgil - Cisl e Uil contro il Governo : I SINDACATI sono stati ricevuti dal Premier Giuseppe Conte. Non sembra che Cgil, Cisl e Uil possano però essere incisivi come in passato

Manovra 2019 - incontro di Conte con i sindacati : serve patto fiscale con cittadini - : Il presidente del Consiglio ha assicurato che il governo vuole intervenire sulle pensioni d'oro e che non sarà tollerante sull'evasione. Camusso: "Nulla sul merito, solo una generica attenzione"

"Patto fiscale con i cittadini" Incontro tra Conte e i sindacati : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avrà un'interlocuzione periodica anche con le altre sigle sindacali non presenti all'Incontro di oggi a Palazzo Chigi. E' quanto si apprende da fonti di governo. L'obiettivo, viene spiegato, è di avere così un quadro il più possibile completo Segui su affaritaliani.it

Disabili - Sas Domus al posto di Aias. sindacati contro : 'Stato di agitazione' - Sardiniapost.it : Tutti contrari. Css, Ugl, Fials, Confintesa, Isa e Comitato Spontaneo Dipendenti si oppongono alla nuova società in house proposta dall'assessore alla Sanità Luigi Arru e dal direttore dell'Ats Fulvio ...

sindacati pronti a referendum contro accordo quadro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Ex Lsu-Lpu - incontro Lezzi-sindacati : ANSA, - LAMEZIA TERME, CATANZARO,, 5 DIC - Il ministro per il Sud Barbara Lezzi, in Calabria per una visita già programmata, ha incontrato all'aeroporto di Lamezia Terme una delegazione di lavoratori ...

sindacati contro la nomina di Blangiardo a presidente Istat : “Troppo leghista” : Poche settimane fa, il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, ha indicato il professor Gian Carlo Blangiardo come successore di Giorgio Alleva alla guida dell'Istituto di Statistica. La Rsu interna dell'Istat, però, si è schierata contro la nomina in quanto "è a rischio l'indipendenza e l'imparzialità della statistica ufficiale".Continua a leggere

Manovra - incontro in vista tra governo e sindacati : sindacati e governo potrebbero presto incontrarsi per discutere della Manovra. Lo ha annunciato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, nel corso di una conferenza stampa a Cagliari: "L'iniziativa messa in campo da Cgil, Cisl, Uil, ha prodotto un primo risultato positivo: in queste ore sono in corso contatti con il governo per definire una data per un incontro".Abbiamo apprezzato - ha precisato Barbagallo - la discontinuità ...

Contro il governo del sottosviluppo - serve un accordo tra Confindustria e sindacati : Dopo il “caso Fiocchi” – la prima azienda (Lecco) a stipulare un accordo aziendale in deroga alla normativa sui contratti a termine prevista del decreto dignità – anche alla ITT (azienda statunitense nel cui sito in provincia di Cuneo lavorano circa 1200 persone) si firma un contratto aziendale in d

sindacati Ama : dopo incontro in Campidoglio sciopero congelato : Roma – “A seguito dell’incontro avuto oggi in Campidoglio e delle iniziative su cui Roma Capitale si e’ impegnata a dare un riscontro in tempi brevi, il tavolo e’ stato aggiornato al 26 e lo sciopero momentaneamente congelato. Permangono le nostre preoccupazioni per uno scontro tra Comune e Ama che non si e’ ancora concluso e che lascia i lavoratori nell’incertezza”. Cosi’ in una nota Fp ...