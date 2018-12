Cgil-Cisl-Uil | manovra pessima | manifestazione a gennaio

'La manovra è pessima' - la nota unitaria di Cgil - Cisl e Uil - : Roma, 23 dic., askanews, - 'Una legge di bilancio sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, ...

Manovra - Cgil-Cisl-Uil : miope e recessiva - manifestazione a gennaio : "E' una legge di Bilancio sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle ...

Cgil - Cisl e Uil : 'Manovra pessima - manifestazione a gennaio' - : Durissima nota dei tre sindacati contro la legge di bilancio, dopo il via libera del Senato. "Taglia su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni. E per come è stata approvata lede la democrazia ...

Manovra : Cgil-Cisl-Uil - pessima e recessiva - manifestazione nazionale a gennaio : "Una Legge di Bilancio sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle sue aree più deboli, una prospettiva di rilancio economico e sociale . Per rispondere ad una impostazione di politica economica assolutamente sbagliata e che non recepisce le richieste della piattaforma unitaria, Cgil, Cisl e Uil sono ...

Lupiae - nuova spaccatura sindacale : Cgil - Cisl e Uil non si pentono della firma. "Abbassamento dei livelli per salvare la società" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Manovra : Cgil Cisl Uil - inaccettabile rinvio assunzioni nella Pa : Comunicato stampa Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa Manovra: Cgil Cisl Uil, inaccettabile rinvio assunzioni nella Pa Su assunzioni da governo solo propaganda, pronti a mobilitazione Roma, 19 dicembre ...

SINDACATI E POLITICA/ Gli artigli spuntati di Cgil - Cisl e Uil contro il Governo : I SINDACATI sono stati ricevuti dal Premier Giuseppe Conte. Non sembra che Cgil, Cisl e Uil possano però essere incisivi come in passato

Lavoro - fisco - povertà - salute. Le richieste di Cgil - Cisl e Uil a Conte : Ecco la nota della Cgil che introduce le posizioni del sindacato: 'Per far fronte al rallentamento dell'economia e per ridisegnare il futuro del Paese serve una manovra che sia capace di ricomporre e ...

Questa mattina la sala riunioni del Consorzio industriale di Portovesme ha ospitato un'assemblea dei quadri di Cgil - CISl e UIL. : Al centro del confronto, le proposte da formulare al Governo per un inserimento nel DEF, Documento Economia e Finanza. L'incontro rientra tra le iniziative attivate per arricchire le proposte per la ...

SPILLO/ La svista di Landini sull'unità tra Cgil - Cisl e Uil - IlSussidiario.net : Maurizio Landini, l'ex leader della Fiom ora candidato alla guida della Cgil, ha promesso di lavorare per l'unità sindacale con Cisl e Uil

Incidente sul lavoro nel cantiere edile al quartiere Tamburi. La nota di Cgil - CISL e UIL : Così in una nota congiunta le segreterie confederali di CGIL, CISL e UIL e di categoria di FILLEA, FILCA e FENEAL, a commento della notizia di cronaca riferita alla morte di due operai edili durante ...

Cgil - Cisl - Uil : le 12 proposte per rilanciare davvero il Sud : "Il rilancio del Mezzogiorno richiede con urgenza una politica economica non più soltanto orientata al superamento della crisi, ma espansiva e capace di far ripartire la produzione e i servizi, oltre ...

Cgil - Maurizio Landini accetta la proposta di Susanna Camusso : parte la corsa alla segreteria. “Serve unità con Cisl e Uil” : Maurizio Landini accetta la proposta di Susanna Camusso e si candida alla segreteria della Cgil lanciando subito una proposta unitaria a Cisl e Uil. L’ex leader della Fiom e già componente della segreteria del sindacato era stato indicato dalla Camusso sabato scorso, una pratica usuale per i segretari uscenti di via Nazionale. “Ho accettato e mi sono reso disponibile alla proposta. In vita mia non mi sono mai candidato a nulla. Tutti ...

Vi racconto la pazzotica proposta di Cgil - Cisl e Uil sulle pensioni : Il commento dell'editorialista Giuliano Cazzola sulle proposte dei maggiori sindacati sulle pensioni La questione dell'età pensionabile può essere spiegata ricorrendo all'apologo del pulcino che si ...