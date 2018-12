Scuola | stop alla chiamata diretta I presidi non potranno più spostare i docenti

Scuola : pulizie solo da parte del personale interno - stop appalti e 12mila nuovi assunti : Serviranno circa 280 milioni di euro all’anno, ma si tratta di cifre che non graveranno sui conti pubblici perché identiche a quelle spese per pagare le ditte vincitrici di appalto. Un emendamento alla manovra finanziaria, già passato in commissione, prevede lo stop alla concessione a ditte esterne alla Scuola, dei servizi di pulizia. Dal 2020, come sottolinea un articolo de Il Fatto Quotidiano, le pulizie in tutti gli istituti scolastici della ...