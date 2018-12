Sci – Mikaela Shiffrin regina dello Slalom | a Cervinia arriva la 50ª vittoria in Coppa

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin poi il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : seconda manche - tutte contro Mikaela Shiffrin! Costazza da top ten : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello speciale di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista francese tutte le protagoniste del Circo Bianco andranno alla caccia della dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin che, oltre ad aver vinto il gigante di ieri, questa mattina ha chiuso la prima manche al primo posto, con appena 4 centesimi su Petra Vlhova, mentre al terzo posto troviamo Bernadette ...

Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 : Mikaela Shiffrin guida la prima manche di un soffio su Vlhova. Bene Chiara Costazza : Ormai non si può certo definire una sorpresa, ma Mikaela Shiffrin chiude al comando anche la prima manche dello speciale di Courchevel, Francia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Dopo la fitta nevicata di ieri, le condizioni sono risultate decisamente migliori, con un pallido sole che bacia la pista della Savoia, e rende la visibilità assolutamente perfetta. Davanti a tutte, come detto, troviamo la dominatrice della stagione ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin per la vittoria n.50 - azzurre per la top10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Courchevel, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia della doppietta sulle nevi francesi, dopo aver vinto ieri in gigante. Per la nativa di Vail ci sarebbe poi da raggiungere l’ambito traguardo dei 50 successi in carriera. Shiffrin nettamente favorita ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom gigante di Courchevel : Federica Brignone sfiora il podio : Shiffrin torna al trionfo in gigante sotto la neve di Courchevel, Brignone chiude quarta e resta al comando della classifica di specialità Il podio del gigante sfuma per prima volta nella stagione, ma Federica Brignone, con il quarto posto conquistato a Courchevel resta comunque in testa alla classifica di specialità con 230 punti. Su una pista che non ha mai amato e che non le ha mai portato fortuna, l’azzurra trova comunque un buon ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin fa 49 nel gigante di Courchevel. 4a Federica Brignone - sempre leader della specialità : In una gara difficile, con visbilità davvero ridotta e tanta neve che scende su Courchevel, Mikaela Shiffrin, col tempo totale di 1’49″81, riesce a dimostrare ancora una volta tutto il talento di cui è in possesso e vince lo slalom gigante di Coppa del Mondo disputato sulle montagne francesi. L’americana, seconda dopo la prima manche, supera di pochissimo la tedesca Viktoria Rebensburg: il divario è soli 14 centesimi. Terzo ...

Gigante Courchevel : ha vinto Mikaela Shiffrin - Federica Brignone è quarta! - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Gigante femminile Courchevel, streaming video Rai: Federica Brignone comanda la classifica di specialità nella Coppa del Mondo di sci alpino.

Sci alpino - Coppa del Mondo Courchevel 2018 : torna Mikaela Shiffrin per chiudere i conti già prima di Natale? : Nemmeno un attimo di riposo, e la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018/19 si sposta dalla Val Gardena fino alle Alpi francesi, più precisamente a Courchevel. Dopo le due prove veloci della Saslong, le atlete saranno impegnate in un gigante, domani, con la prima manche che scatterà alle ore 10.30, ed in uno speciale, nella giornata di sabato, che inizierà a sua volta alle ore 10.30. Tornerà in scena, dopo aver saltato le prove della Val ...

Super-G Val Gardena streaming video e tv : Mikaela Shiffrin grande assente - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Super-G Val Gardena streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci femminile: favorite e azzurre , oggi 19 dicembre, .