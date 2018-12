Materia oscura | l’annuncio di due astronomi | “Ecco la traccia per rilevarla”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 dicembre 2018) È l’obiettivo degli astrofisici e non solo che si esercitano in ipotesi anche molto affascinanti: rilevare la. Una vera e propria missione. E così l’annuncio di un metodo rivoluzionario per rilevare laall’interno dei cluster delle galassie non può passare inosservato. Lo studio – pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royalcal Society – ha visto protagonisti Ignacio Trujillo, dell’Instituto de Astrofísica de Canarias, e Mireia Montes, dell’Università del New South Wales. I duehanno utilizzato i dati del programma Frontier Fields del telescopio Hubble, su sei ammassi di galassie, per dimostrare che la luce intracluster – il bagliore diffuso tra le galassie in un ammasso –il percorso della, illuminandone la sua distribuzione. Una ricerca che quindi potrebbe condurre ...