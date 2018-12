: Cuneo,imprenditore si dà fuoco: è grave - TelevideoRai101 : Cuneo,imprenditore si dà fuoco: è grave - StampaCuneo : Bra, imprenditore si dà fuoco: salvato dai carabinieri - CorriereTorino : Cuneo, imprenditore si dà fuoco: è in gravi condizioni -

Aveva telefonato ai Carabinieri dicendo di volersi suicidare e quando i militari sono giunti sul posto si è cosparso di benzina e si è dato. Il fatto, reso noto solo oggi, è avvenuto ieri in località San Defendente, tra Norzole e Cherasco, in provincia di. Soltanto l'intervento dei Carabinieri con gli estintori ha evitato il peggio. Al momento i motivi del suo gesto non sono ancora stati resi noti. Le condizioni dell'uomo, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cto di Torino, sono gravi.(Di sabato 22 dicembre 2018)