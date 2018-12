Anticipazioni Una Vita prossima settimana | Adela accetta di sposare Simon

Blastingnews

(Di sabato 22 dicembre 2018) Arrivano le nuoveli della soap spagnola Una. Le trame di cui parleremo di seguito si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia da lunedì 24 dicembre a venerdì 28. Da non dimenticare che quest'anno la soap iberica non subirà nessuna pausa natalizia e, quindi, andrà in onda come sempre su Canale 5 tutti i giorni a partire dalle 13.40 fino alle 14.45.La vendetta di Ursula Le ultimedi Unaci segnalano che Ursula metterà in atto la sua vendetta per l'affronto subito nel corso della festa di San Paolino facendo credere a Celia di essere intervistata da un vero giornalista. In realtà la donna insieme a Carmen ideeranno un piano per drogare la donna e farla posare nuda per alcune foto che poi saranno pubblicate su un giornale del posto. Antonito riceverà una vera e propria ramanzina da Victor dopo aver litigato pubblicamente con ...