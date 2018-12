Rose gold | idee make up per le feste

Rose gold : il colore più amato dalle it-girl - perfetta soluzione per il trucco delle feste : Volevo che il trucco mettesse in evidenza lo spirito vero di Victoria's Secret, che suggerisce puro divertimento, gioia e abbandono! È un mondo di fiducia, fascino, sensualità, potere e magia a cui ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 Novembre) : vincono i Clippers di Gallinari. Denver supera Boston - Golden State p Rose gue la striscia vincente : Nove partite nella notte NBA. Continua la striscia positiva dei Golden State Warriors, che sono arrivati alla nona vittoria consecutiva dopo aver supera to 117-101 i Memphis Grizzlies. Ventisette punti per Klay Thompson, che è il miglior marcatore della partita, mentre Kevin Durant e Steph Curry chiudono rispettivamente con ventidue e diciannove punti a referto. Per Memphis ci sono i diciotto, uscendo dalla panchina, di Dillon Brooks. Altra serie ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 Novembre) : Golden State pRosegue la striscia vincente - Gallinari e i Clippers tornano alla vittoria : Otto partite nella notte NBA. Non si ferma la striscia vincente dei Golden State Warriors, arrivati alla loro settima vittoria consecutiva dopo aver sconfitto per 116-99 i Minnesota Timberwolves. Decisivo l’ultimo quarto, chiuso con un parziale di 33-12 in favore dei campioni in carica. Doppia doppia per Kevin Durant, autore di 33 punti e 13 rimbalzi, ma ottima gara anche per gli “Splash Brothers” con Steph Curry che chiude con ...