Roma | una squadra da paura

Roma - donna suicida nel Tevere - parla una vicina : 'L'ho vista uscire con le bimbe' : E' una terribile tragedia quella avvenuta stamattina a Roma, quando una donna di 38 anni si è gettata nel fiume Tevere dal ponte Testaccio. L'allarme lo ha lanciato il marito della stessa, che non ha visto appena in casa appena svegliato la madre e le due bambine. Con il passare delle ore (ricordiamo che la tragedia è avvenuta intorno alle 6:15 di stamane), i particolari sulla vicenda si fanno sempre più agghiaccianti. Secondo quanto emerso in ...

Roma - il corpo di una donna nel Tevere. Scomparse le due figlie piccole : Il corpo di una donna scomparsa da casa con le sue due figlie, due gemelline di sei mesi, è stato trovato nel Tevere a Roma. Non c'è traccia delle due piccole. Le ricerche sono in corso da parte di ...

APRILIA - LANCIA 2 MOLOTOV IN UNA SCUOLA PER VENDICARSI DEI BULLI/ Video - preso piRomane : 'Sfiorata tragedia' : APRILIA, paura alla SCUOLA Rosselli. Ultime notizie, studente fa esplodere due bombe MOLOTOV provocando il panico fra gli studenti

C'è una indagine sulla metropolitana colabrodo di Roma : Roma. Mobilità nuovo fronte caldo dell’Amministrazione Raggi. Non bastavano gli Ncc furenti sotto il Senato, le nuove regole per gli autobus turistici, ora ci si mette anche la metropolitana. Il presidente dell’Atac, (nonché Dg), Paolo Simioni infatti è sottoposto a indagini preliminari da qualche s

Bella Hadid ha detto una cosa Romanticissima sul fidanzato The Weeknd : <3 The post Bella Hadid ha detto una cosa romanticissima sul fidanzato The Weeknd appeared first on News Mtv Italia.

Ralph Spacca Internet - da Romanoff a Rossi : 'Come si diventa una principessa Disney' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Roma - nasce il complesso residenziale “I Quattro Petali” : efficienza energetica e sostenibilità per una capitale sempre più green [GALLERY] : 1/23 ...

La Roma è il primo club italiano a siglare una partnership con Twitter : L’AS Roma è diventata il primo club italiano a siglare un accordo di partnership con Twitter. Negli ultimi 12 mesi il social network ha messo in atto una strategia mirata ad arricchire la propria piattaforma con una serie di contenuti nuovi ed esclusivi e, in tal senso, l’accordo con i giallorossi rappresenta una prima assoluta nell’ambito del calcio italiano. La strategia di fan engagement intrapresa dall’AS Roma sui social media ha ...

Roma - il punto sugli infortunati : Dzeko il più avanti - prima volta sul campo per Pellegrini : Dopo il giorno di pausa successivo al match vinto contro il Genoa, la Roma è tornata in campo dividendosi tra palestra e campo. Allenamento individuale in campo per i reduci da infortunio Dzeko, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy e De Rossi. Il capitano ieri è stato vittima di una sindrome influenzale, ma dovrebbe comunque essere disponibile per il big match contro la Juve. Lorenzo Pellegrini è tornato sul campo per la prima volta ...

Roma - ira Ncc contro Toninelli Bruciata una bandiera M5s : Caos nel centro di Roma per la protesta degli autisti di vetture Ncc , 'Noleggio con conducente'. I manifestanti chiedono di rinviare l'entrata in vigore della legge Bolkestein che prevede alcuni ...

Roma - ira Ncc contro Toninelli Bruciata una bandiera M5s : Caos nel centro di Roma per la protesta degli autisti di vetture Ncc, "Noleggio con conducente".I manifestanti chiedono di rinviare l'entrata in vigore della legge Bolkestein che prevede alcuni obblighi per la loro categoria. Tra questi, il più contestato è l'ordine di rientrare nella rimessa al termine di ogni corsa: questa regola vieterebbe agli Ncc di accettare eventuali corse dopo un servizio, come succede invece normalmente per i taxi.Dopo ...

Roma : rinvenuto deposito fuochi d’artificio nascosto tra case - una denuncia : Roma – Un deposito di oltre 60 kg di fuochi d’artificio situato tra le abitazioni. Un italiano denunciato dalla Polizia di Stato. Due improvvisate, quanto pericolose, santabarbara sono state scoperte dalla Polizia di Stato in una zona residenziale del comune di Albano. I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, diretta da Angela Cannavale, nelle loro incessanti indagini volte a contrastare la produzione e ...

Terrorismo - il somalo arrestato voleva colpire Roma : «Una bomba a San Pietro il giorno di Natale» : Progettava di mettere bombe nelle chiese Mohsin Ibrahim Omar, noto come Anas Khalil, il 20enne somalo fermato a Bari per Terrorismo. «Il 25 dicembre adesso è ravvicinato»....

Terrorismo - il somalo arrestato voleva colpire Roma : 'Una bomba a San Pietro il giorno di Natale' : Progettava di mettere bombe nelle chiese Mohsin Ibrahim Omar, noto come Anas Khalil, il 20enne somalo fermato a Bari per Terrorismo. 'Il 25 dicembre adesso è ravvicinato'. 'Il 25 è Natale...dei ...