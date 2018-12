Roma - Santa Claus acrobati portano doni a bimbi Umberto I : Roma, 21 dic., AdnKronos Salute, - Una mattina di festa e solidarietà al Policlinico Umberto I di Roma. I piccoli pazienti del reparto di Pediatria hanno ricevuto la visita di un gruppo di Babbi ...

Roma : Santa Claus acrobati portano doni a bimbi Umberto I : Una mattina di festa e solidarietà al Policlinico Umberto I di Roma. I piccoli pazienti del reparto di Pediatria hanno ricevuto la visita di un gruppo di Babbi Natale che, tramite delle corde, si sono calati dai tetti della struttura capitolina per portare gioia e regali a tutti i bambini ricoverati, divertiti e incantati dallo spettacolo che si svolgeva davanti ai loro occhi. Sotto i costumi si ‘nascondevano’ i militari del Nocs, il ...

Roma - Alfonso Cuaron incontra il pubblico a Pietrasanta il 5 dicembre : Per l'evento di Mercoledì 5 dicembre è previsto un biglietto unico di 7,50' e sarà attivata una prevendita a partire da Lunedì 3 dicembre in orario di spettacoli , Lunedì 3 e Martedì 4 dalle 21:00 ...

Welfare : pranzo stellato per ospiti Cittadella della Carità Santa Giacinta a Roma : Roma, 30 nov. (Labitalia) - Cinque tra i più noti e prestigiosi chef di Roma si ritroveranno per u[...]

Paola Pitagora/ "Negli anni Sessanta a Roma eravamo poveri - ma avevamo una folle creatività" - IlSussidiario.net : Paola Pitagora torna in scena con uno spettacolo teatrale ispirato al suo libro autobiografico e diretto dalla figlia ecco di cosa si tratta

Terremoto : scossa di magnitudo 4.2 a Santarcangelo di Romagna. La situazione aggiornata : Notizia aggiornata alle ore 8,29 del 19 novembre 2018*. Una scossa di Terremoto di magnitudo compresa tra 4.2 secondo una stima preliminare si è verificate alle ore 13.48 nella zona di Rimini (con epicentro a Santarcangelo di Romagna). I sismografi Ingv hanno registrato l'origine dell'evento a una profondità di 43,4 chilometri. Sono in corso verifiche di eventuali danni. La scossa è stata ...

