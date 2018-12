Natale | al via regali salvaolio con -50% raccolto

A due anni combatte contro un tumore rarissimo - il papà : 'Inviategli cartoline di Natale' : Un bambino di due anni sta lottando contro una rara forma di tumore, molto aggressivo. Reginald Flores , il papà, dice che il suo figlio maggiore, anche lui chiamato Reginald jr, è sempre stato un ...

'Viaggia indietro nel tempo con l'Antico Villaggio di Natale' : Tra tradizione e innovazione torna L'Orologio Incantato due spettacoli di videomapping " realizzati uno attraverso la colorata fantasia dei bambini con i loro disegni e l'altro con videoproiezioni 3D ...

Natale con la valigia in mano : 18 milioni di italiani in viaggio : Ogni occasione è buona per prendere la valigia e staccare la spina per qualche giorno. Quale migliore occasione del Natale che per molti italiani da sempre fa rima con vacanza. Saranno diciotto ...

Auguri di Natale 2018 : frasi e messaggi pronti da inviare : Il 25 dicembre nel mondo cristiano si festeggia la nascita di Gesù, ovvero il Santo Natale. Il Natale rappresenta un momento intenso ricco di gioia, in cui, secondo il credo cristiano, Gesù viene fra noi. Nel giorno di Natale si è solito scambiarsi gli Auguri anche tramite messaggio e scrivere post Facebook. Per facilitarvi negli Auguri abbiamo selezionati alcuni messaggi già pronti da inviare. messaggi di Auguri pronti da inviare per ...

Natale - Coldiretti : – 50% di raccolti - al via i regali salva-olio : Al via l’operazione salva olio italiano a Natale dopo che la produzione nazionale di extravergine è stata dimezzata dal maltempo con un crollo vicino al 50% scendendo a un livello di poco superiore ai 200 milioni di chili contro gli oltre 429 milioni dell’anno scorso. L’iniziativa è della Coldiretti insieme all’Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano per salvare l’uliveto italiano dopo la strage di 25 milioni di piante per colpa di trombe d’aria e ...

Buon Natale 2018 : i migliori video online per inviare i vostri auguri : E' giunto il periodo natalizio e in tanti ci scambieremo gli auguri utilizzando i vari mezzi tecnologici a nostra disposizione e soprattutto il nostro cellulare. Vogliamo regalarvi con questa...

Buon Natale 2018 : le migliori immagini gif per inviare i vostri auguri : Il Natale è una delle feste più sentite e importanti dell'anno. Tutti noi faremo i nostri auguri non soltanto di persona ma anche attraverso il nostro smartphone, utilizzando i canali social che...

Auguri di Buon Natale : pensieri da inviare su WhatsApp - Facebook e social network : Il Natale è ormai alle porte e come ogni anno si cercano delle frasi belle ed originali da poter inviare a parenti e amici. Gli Auguri però stanno diventando sempre più social soprattutto con WhatsApp, Facebook e Messenger e per tal motivo si cercano sempre delle soluzioni originali per stupire il destinatario. Sicuramente le immagini sono l'ideale perché con una grafica accattivante fanno immediatamente breccia nel cuore. Al tempo stesso però ...

Verissimo - colpaccio di Silvia Toffanin del 22 dicembre : tris d'assi per sfondare anche a Natale : Sabato 22 dicembre su Canale 5, alle ore 16.00, ultimo appuntamento del 2018 con Verissimo . L'attore Pierfrancesco Favino sarà ospite la prima volta del salotto di Silvia Toffanin. In studio, in un ...

Natale - CNA : new entry sotto l’albero - regalare un viaggio è un business da 900 milioni : New entry sotto l’albero tra i regali di Natale: il viaggio si sta imponendo tra i doni più gettonati, seguito dagli evergreen, cioè le specialità enogastronomiche e prodotti di bellezza, i capi d’abbigliamento, i libri e i dispositivi tecnologici. Un’indagine condotta dal Centro studi Cna, in collaborazione con Cna Turismo e Commercio, condotta tra gli iscritti alla Confederazione, ha rilevato che l’importo complessivo ...

Grillini in fuga. Gregorio De Falco e Paola Nugnes via dopo Natale : Al Senato si stanno per assottigliare i numeri dei Grillini e del Governo. Il comandante Gregorio De Falco e gli

Meghan e Kate - per il pranzo di Natale via libera al riciclo di look : I look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di ...

Via addobbi e abeti : la Cina vieta il Natale : Il riconoscimento, assegnato ogni tre anni, si basa su punteggi che prendono in considerazione le infrastrutture, i servizi, lo sviluppo sociale e l'economia del posto. 'Nel periodo di Natale le ...

Natale e Capodanno - saranno 16 - 6 milioni gli italiani in viaggio - : Secondo le stime di Federalberghi, il flusso turistico aumenterà del +8.9% rispetto al 2017. saranno mediamente 3,8 le notti trascorse fuori casa