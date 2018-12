Multe auto | nel 2019 aumenteranno del 2 | 2%

Multe auto 2019 : aumenti in arrivo - quanto si pagherà : Brutte notizie per furbetti e sbadati al volante: il nuovo anno poterà una serie di aumenti sulle Multe auto 2019. Scatta infatti l’aumento biennale selle sanzioni per chi infrange il codice della strada. A ricordarlo a tutti gli automobilisti è stata l’Asaps, associazione sostenitori e amici della polizia stradale, che nei giorni scorsi aveva provveduto ad avanzare una proiezione che stabiliva un aumento del 2,4%. Leggi anche ...

Parcheggi folli nella notte. Auto anche alla rotonda Giorgini. Trenta Multe dei vigili : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Con questo freddo qualcuno proprio non riusciva a farsela a piedi. E' stata una notte di Parcheggi folli quella vissuta lungo la Riviera delle Palme che ha visto Auto lasciate ...

Divieto di circolazione per auto con targhe straniere - Toninelli esulta : “Fioccano le Multe” : Da qualche settimana è entrato in vigore una norma, contenuta nel Dl Sicurezza, che vieta a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni di girare con veicoli a targa estera. Il ministro Toninelli esulta per i primi risultati prodotti dal Divieto appena introdotto: "Con noi questi furbetti hanno finito di fare i loro comodi: la norma che abbiamo scritto è entrata da poco in vigore ma già sta facendo la differenza. Dalle notizie che mi arrivano, ...

Sesso in auto - quando è reato e quali sono le Multe previste : Fare Sesso in auto è un illecito che può essere sanzionato con ingenti multe. Si tratta di un atto che è stato depenalizzato di recente, fatta eccezione per i casi in cui avvenga in luoghi in cui la presenza di minori è probabile. Le sanzioni amministrative possono andare dai 5mila ai 30mila euro.Continua a leggere

Polizia locale - 11 auto nuove : acquistate con incassi delle Multe : BRINDISI - Undici auto e due moto nuove per gli agenti della Polizia locale di Brindisi, dopo aver mandato in rottamazione i mezzi con centinaia e centinaia di chilometri. La consegna è avvenuta ...

Fermato in autostrada con 3 bombe in auto : scoperto grazie alle Multe non pagate : La Polstrada di Verona ha arrestato un uomo che trasportava in auto tre ordigni esplosivi con innesco elettrico, anche se non collegati. L'automobilista, 54 anni, originario della provincia di...

Multe - brutta sorpresa in arrivo : cosa potrebbe cambiare per gli automobilisti : Il comma 3 dell'art. 195 del Codice della Strada prevede che le sanzioni stradali vengano aggiornate ogni due anni: da...

Auto veloci - 58 mila Multe in 15 giorni : ANSA, - PIEVE DI TECO , IMPERIA, , 16 NOV - E' allarme velocità sulla statale 28 del col di Nava, a Imperia: sono 58.568 le infrazioni rilevate in frazione Acquetico, nel Comune di Pieve di Teco, poco ...

Ancona - 32 Multe dall'autovelox. Paga in contanti 5mila euro : Ancona, 13 novembre 2018 - Pizzicato 32 volte dagli autovelox cittadini per eccesso di velocità: anconetano Paga una supermulta in contanti per riprendersi l'auto indietro. Una scena piuttosto curiosa ...

Alza il dito medio mentre l'autovelox lo fotografa : dovrà pagare 125 Multe : Per 125 volte era riuscito a prendersi gioco degli autovelox , disseminati sulle strade della Francia . Ma ora, la bravata costerà cara a un motociclista francese, che sfidava la gendarmerie. L'uomo ...

RC Auto : nuova proposta prevede ritiro della patente e Multe più salate per gli evasori : Sono milioni i veicoli che ogni giorno circolano nelle strade del nostro paese, e non è un caso se proprio l’Italia appaia come il paese europeo con il maggior numero di Automobili per abitante. Questo vuol dire che la maggior parte delle persone ricorre all’Auto di proprietà per muoversi, un fattore che si ripercuote inevitabilmente sulle emissioni inquinanti e il traffico sempre più congestionato soprattutto nelle grandi ...

Condono bollo auto e Multe 2019 : come funziona : L’approvazione del decreto fiscale (D.L. n. 119/2018) ha portato buone notizie anche per coloro che hanno oltre alle altre imposte, ruoli in sospeso che riguardano il bollo auto, il superbollo, e le multe il cui ruoli sono stati affidati alla agente della riscossione in un determinato periodo: si da il via quindi al Condono bollo auto e multe 2019. Tra i diversi condoni che sono previsti nel decreto, spicca come noto la cosiddetta “Rottamazione ...

Riccia - troppi automobilisti indisciplinati. Comune potenzia i Vigili per fare le Multe : ... 130 studenti impegnati in 'Puliamo il mondo 2018' Tutti in piazza Manifestazione Pd, la Fanelli ci sarà: 'Contro il Governo dell'odio e dell'insicurezza sociale' Molise 'Puliamo il mondo' dai ...

Manovra economica - l’Asaps denuncia : “condono anche per Multe e bollo auto” : C’è sdegno da parte dell’Asaps, l’Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale: stando a quanto emerso nel disegno della Manovra finanziaria, sarebbe previsto un condono anche per le multe stradali – fino a un valore di 1.000 euro – e per la tassa di circolazione non pagata fino al 2010. È quanto sostiene sul portale dell’Asaps il presidente dell’associazione, Giordano Biserni. “Come vi siete comportati nel decennio scorso le avete ...