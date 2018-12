Mou | pro e contro della minestra riscaldata All' Inter evoca vittorie | ma trionfa solo

Mourinho - c’è già la prima proposta per lo Special One : maxi offerta da 20 mln : Il licenziamento di Mourinho da parte del Manchester United, com’è ovvio che sia, oltre ad aprire la contesa per la successione sulla panchina dei Red Devils ha scatenato una serie di voci sul futuro dell’allenatore portoghese. In primis quelle che riguardano un ritorno al passato con il Real Madrid che sarebbe decisamente in testa. I blancos in estate andranno incontro a un rinnovamento nella speranza di iniziare in breve ...

Pogba - il post contro Mourinho costa caro : United pronto a multarlo : Nei concitati minuti successivi all'annuncio da parte del club, però, Paul ha commesso un errore imperdonabile, prendendosi la rivincita sull'ormai ex allenatore: il campione del Mondo ha infatti ...

Calciomercato Juve : pronta offerta per Pogba - ma l’esonero di Mou complica le cose : Pogba alla Juventus: è questa la notizia che circola da settimane, se non da mesi, e fa sognare i supporters bianconeri. La Juventus potrebbe farsi avanti già a gennaio per riportare il centrocampista francese a Torino. Stando al “Daily Star”, il calciatore vorrebbe lasciare Manchester e avrebbe indicato al suo agente Mino Raiola il ritorno alla Juve come prima opzione. I Red Devils, però, non hanno alcuna intenzione di ...

Da Polar Express a Cantando sotto la pioggia : la programmazione di Natale su ParaMount Channel : Il Natale si avvicina e per questo la programmazione delle reti in chiaro (e non solo) si adegua con i romantici film del periodo e un occhio di riguardo ai più piccoli. Anche Paramount Channel ha pensato bene di correre ai ripari a partire da oggi e fino al giorno di Natale. Ecco nel dettaglio la programmazione della rete.Lunedì 17 dicembreIl Christmas Countdown pomeridiano di Paramount Channel prosegue senza sosta! Alle 16.30 Giotto, l’amico ...

Giro d'Italia 2019 - DuMoulin ci sarà : "Voglio essere ancora protagonista" : Ci sarà anche Tom Dumoulin al prossimo Giro d'Italia: l'olandese, vincitore nel 2017 e secondo nell'ultima edizione alle spalle di Froome, ha annunciato la sua presenza al via della corsa rosa dalla ...

Rapoo VPRO V310 gaming Mouse - recensione : Rapoo è un produttore cinese di giovane età che si è rapidamente affermato in ambito internazionale. Da poco è attivo anche in Italia, e abbiamo già avuto occasione di provare un paio di suoi prodotti come la tastiera VPRO V500S, che ci aveva sorpreso per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Eravamo dunque curiosi di sapere come si comporta il produttore nell'affollato e quanto mai agguerrito settore dei mouse gaming di fascia media.Rapoo VPRO ...

Probabili Formazioni BourneMouth vs Liverpool - Premier League 08-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Bournemouth-Liverpool, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Stesso 11 per le Cherries; Turnover per i Reds in vista del match contro il Napoli?Il sabato di Premier League, valevole per la 16^giornata, si apre con il match del Vitality Stadium tra i padroni di casa del Bournemouth e il Liverpool.Come arrivano Bournemouth e Liverpool?I padroni di casa sono tornati alla vittoria nell’ultima giornata di Premier ...

Associazione Esercenti Funiviari - ANEF - e Mountain Wilderness Italia * ATTENTATO CAVI PASSO ROLLE : 'il nostro impegno COMUNE per promuovere ... : Associazione Nazionale Esercenti Funiviari e Mountain Wilderness Italia ribadiscono il loro impegno insieme per promuovere le Terre Alte. In merito alle recenti vicende di cronaca avvenute al PASSO ROLLE e ad alcune dichiarazioni attribuite alla Presidente di ANEF Valeria Ghezzi, ma da lei mai rilasciate, ANEF desidera precisare che le indagini in merito ai fatti sono ...

Premier League - il Manchester City continua la propria cavalcata : BourneMouth ko : Premier League il Manchester City ha battuto per 3-1 il Bournemouth conquistando la sesta vittoria in fila Non accenna a frenare la sua corsa in vetta alla Premier League il Manchester City che nella sfida valida per la 14esima giornata supera 3-1 in casa il Bournemouth conquistando la sesta vittoria consecutiva. A decidere il match in favore dei ‘citizens’ le reti di Silva al 16′, Sterling, 57′ e Gundogan ...

Badminton - i risultati dei tornei della settimana : Kirsty GilMour profeta in Patria : Sono stati due i principali tornei mondiali del Badminton giocati in settimana e conclusi ieri: lo Scottish Open, di categoria Tour Super 100 ed il Sayed Modi International, di categoria World Tour Super 300. A Glasgow fa la voce grossa la la padrona di casa Kirsty Gilmour, che si impone nel singolare femminile, mentre in India la parte del leone è dei Paesi Orientali. Di seguito i risultati delle finali del Scottish Open: Singolare ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler Mountain 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Non c’è tempo per rifiatare. Subito pronta la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale per il secondo appuntamento stagionale: dopo l’esordio di Igls si vola oltreoceano, precisamente in Canada, a Whistler Mountain, catino che ha ospitato le Olimpiadi Invernali di Vancouver 2010. Andiamo a scoprire il programma e gli orari, oltre al palinsesto TV, del fine settimana. programma Coppa del Mondo Whistler Mountain 2018 Venerdì ...

Probabili Formazioni BourneMouth vs Arsenal - Premier League 25-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Bournemouth-Arsenal, Premier League 2018/2019, Ore 14.30: Cambio modulo per le Cherries; 11 titolare per i GunnersLa domenica valevole per la 13^giornata di Premier League si apre con il match del Vitality Stadium tra i padroni di casa del Bournemouth e l’Arsenal.Come arrivano Bournemouth e Arsenal?Le Cherries arrivano da ben due sconfitte consecutive in Premier League, di cui l’ultima prima della pausa ...

Mourinho attacca i giovani dello United : 'Loro bambini viziati'. Poi promette : 'A fine anno saremo in Champions' : Quelli di oggi, invece, sono circondati da un mondo diverso, da un ambiente più facile. Da persone che danno loro troppo affetto e troppe scuse, il che rallenta di tanto la maturazione di un ragazzo".

Manchester United - occhi in casa Fiorentina : Mourinho pronto a strappare Milenkovic ai viola : I ‘Red Devils’ sono a caccia di un difensore per la prossima sessione di mercato, piacciono Milenkovic e Andersen Obiettivo rinforzare il reparto difensivo, magari con un giocatore proveniente dal campionato italiano. Il Manchester United guarda verso la serie A, individuando in Milenkovic il profilo ideale per aumentare il livello della propria retroguardia già nel prossimo mercato di gennaio. Il difensore della Fiorentina ...