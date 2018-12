MAROCCO | TURISTE DECAPITATE Video choc in rete | fermati 4 terroristi | volevano uccidere

ilsussidiario

: Marocco, turiste scandinave uccise: tre sospetti arrestati. Spunta un video della decapitazione: ipotesi terrorismo - fattoquotidiano : Marocco, turiste scandinave uccise: tre sospetti arrestati. Spunta un video della decapitazione: ipotesi terrorismo - LaStampa : Turiste scandinave uccise in Marocco, si segue la pista terrorismo: diffuso video decapitazione… - Corriere : Marocco, le 2 turiste uccise in nome dell’Isis: 3 arresti Lettera a Louisa: «Eri libera» -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Si segue la pista del terrorismo ilsamico nella morte delle duescandinave in: spuntadella decapitazione, dubbi su autenticità. Stanno emergendo nuovi dettagli in merito alla morte delle duescandinave uccise inda quattro affiliati all’Isis. Louisa e Maren si trovava in nord Africa per una vacanza, giorni da vivere a fianco della natura e all’avventura, pronte ad incamminarsi sul monte Toubkal sulla catena dell’Alto Atlante. Peccato però che in vetta non vi siano mai arrivate visto che quattro ragazzi del posto, tutti fra i 25 e i 33 anni di età, le abbiano violentate per poi sgozzarle e decapitarle, postando tra l’altro ildell’esecuzione in. Una fine terribile quella delle duescandinave, il cui movente, è ormai appurato, è quello del terrorismo islamico.