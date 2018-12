Inter | l’agente di Candreva | “Resta? Non vedo altre possibilità al momento”

Napoli - l’agente di Todibo non si nasconde : “il club azzurro ha già confermato l’Interesse per il giocatore” : Il procuratore di Todibo ha parlato anche di Malcuit, sottolineando come speri di essere il terzino più impiegato in stagione “Ndombélé affare complesso per il Napoli? Assolutamente. Ha un grande futuro, però purtroppo non credo che possa essere realistico pensarlo al Napoli. Poi nel calcio non si sa mai. Napoli su Todibo? No su questa vicenda preferisco non rispondere. Che il club ha espresso un interesse si può dire. Credo che il ...

Inter - parla l’agente di Brozovic : “Milano è casa sua” : Sono lontani i tempi in cui veniva contestato dal pubblico di San Siro, infastidito dal suo atteggiamento indolente. Adesso, Marcelo Brozovic è il perno del centrocampo dell’Inter, uno dei pochi giocatori a cui Spalletti non può rinunciare. Il tecnico di Certaldo, affidandogli le chiavi della regia e cucendogli addosso il nuovo ruolo, ha ridato slancio alla carriera del croato, che ha conquistato il posto in Nazionale con cui ha ...

L’agente di Brozovic e le offerte delle big : “60 milioni all’Inter potrebbero non bastare” : Marcelo Brozovic è finito sul taccuino di diversi top club d’Europa a suon di grandi prestazioni messe a segno con l’Inter “Marcelo ora ha raggiunto la giusta maturità. Vede Milano come casa sua, è vicino a Zagabria, quindi non c’è alcuna ragione per enfatizzare voci legate ad una sua eventuale partenza. Se qualche club tra i migliori al mondo è interessato a pagare la clausola da 60 milioni, dovrà anche fare ...

Inter - l’agente di Lincoln apre allo scambio con Gabigol : “Bella opzione” : In Brasile sul futuro di Gabigol sta avanzando un’ipotesi, quella di uno scambio tra Inter e Flamengo una volta che sarà scaduto il prestito dell’attaccante al Santos. Un’operazione in cui finirebbe al club nerazzurro Lincoln, attaccante classe 2000. Inter, l’agente di Lincoln: “Gabigol attaccante eccellente per il Flamengo” Ebbene, l’agente del giocatore del Flamengo è […] L'articolo Inter, ...

Psg - l’agente di Bernat : “L’Interessamento del Napoli c’è stato quest’estate” : A poche ore dalla partita con il Psg, alcune indiscrezioni di mercato fuoriescono proprio dall’agente di un giocatore dei parigini. Juan Manuel Tarraga, agente di Bernat, ha infatti parlato a Radio Marte di un interessamento del Napoli nei mesi di calciomercato estivi. Bernat sembra essere stato molto vicino al Napoli e l’agente ha confermato le voci: […] L'articolo Psg, l’agente di Bernat: “L’interessamento ...