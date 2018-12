Inizia era QT | alert volatilità a Wall Street | VIX si impenna al 30%

TF : la votazione Iniziativa Moneta Intera non va ripetuta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

MotoGp – Infortunio Marquez - la spalla ancora incerottata : Inizia la fisioterapia per lo spagnolo [VIDEO] : Marquez non demorde: lo spagnolo inizia la fisioterapia e tiene i fan sempre aggiornati sui social Prosegue il recupero di Marc Marquez: dopo l’operazione alla spalla, avvenuta nei primi giorni di dicembre, il campione del mondo in carica di MotoGp sta piano piano iniziando la sua riabilitazione per tornare in perfetta forma in vista della stagione 2019. Lo spagnolo aggiorna periodicamente tutti i suoi fan con foto e video sui social ...

Biglietti Roma-Porto - Champions League : prelazione Iniziata - vendita libera dall’8 gennaio : L’urna di Nyon è stata particolarmente clemente con la Roma. I giallorossi, infatti, avrebbero potuto incrociare squadre temibili agli ottavi di finale della Champions League, ma sfideranno il più abbordabile, almeno sulla carta, Porto. Il match di andata sarà disputato martedì 12 febbraio allo stadio Olimpico. In vista della partita, la società ha aperto la vendita dei Biglietti in prelazione per gli abbonati, comunicando tutti i dettagli per ...

BepiColombo accende i motori : Iniziata la traversata del Sistema Solare interno - durerà 7 anni : Dopo un meticoloso test dei suoi populsori, il 17 dicembre BepiColombo ha acceso i motori, iniziando così la sua traversata del Sistema Solare interno, che durerà poco più di sette anni. Il viaggio della sonda coprirà in tutto 9 miliardi di chilometri, nel corso dei quali BepiColombo effettuerà un sorvolo ravvicinato della Terra, due di Venere e infine sei di Mercurio, il suo obiettivo planetario. Per poter ottenere questo risultato, la missione ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher Inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher Inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Siria - Usa : “Iniziato il ritiro delle truppe”. Timori del Pentagono : Turchia attaccherà i curdi e Russia e Iran avranno più spazio : Washington ha dato il via al ritiro delle truppe dalla Siria. “Abbiamo iniziato a riportare a casa i soldati degli Stati Uniti mentre passiamo alla fase successiva di questa campagna”, afferma la Casa Bianca in una nota. “Cinque anni fa, l’Is (Islamica state, lo Stato islamico, ndr) era una forza estremamente potente e pericolosa in Medio Oriente. Ora gli Stati Uniti hanno sconfitto il califfato” nella regione. La notizia ...

Previsioni Meteo - che succederà dopo Natale? ECMWF lancia una bomba di freddo e neve - ma GFS non è d’accordo : Inizia lo contro tra modelli : 1/32 ...

Bologna-Milan stasera in tv - a che ora Inizia e come vederlo in diretta streaming : Questa sera (ore 20.30) si giocherà Bologna-Milan, match valido per la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Allo Stadio Dall’Ara andrà in scena la partita che chiude questo turno del campionato e che ci proietta direttamente verso il weekend pre-natalizio. I rossoneri dovranno immediatamente risollevarsi dopo la clamorosa sconfitta subita contro l’Olympiakos che è costata l’eliminazione dall’Europa League, i ...

Torino-Juventus stasera in tv - a che ora Inizia e su che canale vederla. Il programma completo della diretta streaming : Non sarà davvero una partita come le altre il secondo anticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Alle ore 20.30 di questa sera Torino e Juventus si affronteranno nel 197° derby della Mole. Una rivalità che supera i confini calcistici e affonda le sue radici nella storia quella che separa le due squadre del capoluogo piemontese. Secondo la tradizione, all’estrazione borghese e benestante della ...

Sci alpino - Pagelle SuperG Val Gardena : Innerhofer Inizia una nuova carriera. Svindal implacabile. Fill - meglio fermarsi? : L’Italia è tornata dopo quattro anni sul podio in Val Gardena grazie al fantastico secondo posto in SuperG di Christof Innerhofer, beffato solo dal fuoriclasse norvegese Aksel Lund Svindal. Andiamo a scoprire le Pagelle della gara. Pagelle SuperG VAL Gardena Christof Innerhofer, 9,5: non si vedeva a questi livelli da diverse stagioni. Attacca senza paura, la sua sciata è fluida, dinamica, propositiva. Ha finalmente risolto i problemi di ...

Controllo nella filiera della pesca - Iniziata operazione "Safe Clam" della polizia marittina : pescara - La Direzione Marittima di pescara ha pianificato e conseguentemente coordinato un’operazione complessa di polizia marittima sulla filiera della pesca, denominata “SAFE CLAM”, in ottemperanza al Piano di Controllo Nazionale della pesca. All’operazione hanno preso parte le Capitanerie di porto di pescara, Ortona e Termoli, gli Uffici Circondariali Marittimi di Vasto e Giulianova, con i dipendenti Uffici minori. L’operazione ha, inoltre, ...

Iva Zanicchi operata d'urgenza agli occhi : "Avevo Iniziato a non vederci più" : Perché gli spettacoli in teatro di Iva Zanicchi saltano di continuo (con i fan sul piede di guerra)? Semplice: la cantante si è dovuta operare d'urgenza alla cataratta. A darne notizia è stata lei stessa, che ieri si è collegata dalla sua abitazione con la trasmissione di Rete 4 La Repubblica delle Donne. "Sono stata colpita dalla cataratta. Dovevo operarmi la prossima primavera, ma la situazione è degenerata la scorsa settimana in sala ...

Olympiacos-Milan stasera in tv - a che ora Inizia e su che canale vederlo : Tutto in una notte. Nella sesta giornata della fase a gironi, il Milan si gioca la permanenza in Europa League ad Atene contro l’Olympiacos. Una sfida decisiva per il prosieguo di tutta la stagione e anche per il futuro del club rossonero, che può anche permettersi di perdere 1-0 contro i greci. Una sconfitta con due gol di scarto (2-0 e 3-1) sarebbe fatale alla truppa di Gattuso, che comunque sceglierà la miglior formazione e si affiderà ...