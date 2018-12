Google Assistant | Siri | Alexa | Cortana | chi è l’assistente vocale più bravo? Ecco i

Google Assistant si conferma il migliore della sua categoria : Un nuovo test sembra suggerire che il divario tra Google Assistant e altri servizi come Amazon Alexa o Apple Siri sta iniziando a diminuire L'articolo Google Assistant si conferma il migliore della sua categoria proviene da TuttoAndroid.

Mamma ho perso l'aereo ai tempi di Google Assistant : ecco il video con Macaulay Culkin : "Mamma ho perso l'aereo" è senza dubbio uno dei film che ha maggiormente caratterizzato gli anni 90 in tutto il mondo. Il piccolo Macaulay Culkin ha reso il film un must have di questi tempi e tuttora nel periodo natalizio su alcuni canali della TV italiana viene replicato come una sorta di routine. Google però ...

Google Assistant e Kevin McCallister : video spot nostalgico da gustare : Il genio di Kevin McCallister con l'intelligenza e l'efficenza di Google Assistant? Il piccolo protagonista del film cult natalizio 'Mamma ho perso l'aereo' (che avrete sicuramente rivisto anche quest'anno, non negatelo) se la cavò benissimo da solo in pellicola, ma avrebbe potuto evitare alla radice tutto quel disastro con l'aiuto dell'assistente virtuale di Big G. Lo spot ci mostra un ormai 40 enne Macaulay Culkin, tornato, proprio grazie ...

Google Assistant - Messaggi - Chrome e Gboard portano un sacco di novità : Google Assistant Messaggi, Google Chrome e Gboard ricevono aggiornamenti con parecchie novità, alcune decisamente interessanti. L'articolo Google Assistant, Messaggi, Chrome e Gboard portano un sacco di novità proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant avviserà gli utenti se prevede possibili ritardi dei voli : Il colosso di Mountain View sta pianificando di implementare una nuova funzione in Google Assistant. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google Assistant avviserà gli utenti se prevede possibili ritardi dei voli proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant testa una nuova barra di navigazione e aggiunge nuove funzioni : Google Assistant sta testando una nuova interfaccia di navigazione, aggiunge sveglie musicali e un gioco da tavolo intelligente. L'articolo Google Assistant testa una nuova barra di navigazione e aggiunge nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant scommette sulle notizie audio : playlist personalizzate di news già in fase di test : Google Assistant si prepara a dare il benvenuto alle notizie vocali giornalistiche. La casa di Mountain View ha iniziato a provare un nuovo sistema che dovrebbe garantire lo sviluppo di un settore attualmente presente soltanto in modo embrionale sul proprio assistente vocale. Sono già aperte le iscrizioni per partecipare e avviati i primi test. L'articolo Google Assistant scommette sulle notizie audio: playlist personalizzate di news già in ...

Unieuro abbraccia Google Assistant e “apre” al dialogo : Unieuro si avvicina sempre di più ai suoi clienti e arriva su Google Assistant. Grazie all'assistente virtuale ora è possibile dialogare con il bot di Unieuro per ricevere informazioni. L'articolo Unieuro abbraccia Google Assistant e “apre” al dialogo proviene da TuttoAndroid.

Google Maps sta ricevendo una versione ottimizzata di Google Assistant : Google Maps sta ricevendo una versione ottimizzata di Google Assistant, che compare nella parte bassa della schermata di navigazione. L'articolo Google Maps sta ricevendo una versione ottimizzata di Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant corre verso il Natale con alcuni nuovi comandi (per il momento solo in inglese) : Adesso Google Assistant non solo si mostra più felice nel momento in cui ci si approccia con cortesia, ma ha guadagnato delle capacità in vista del Natale L'articolo Google Assistant corre verso il Natale con alcuni nuovi comandi (per il momento solo in inglese) proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant corre verso il natale con alcuni nuovi comandi (per il momento solo in inglese) : Adesso Google Assistant non solo si mostra più felice nel momento in cui ci si approccia con cortesia, ma ha guadagnato delle capacità in vista del natale L'articolo Google Assistant corre verso il natale con alcuni nuovi comandi (per il momento solo in inglese) proviene da TuttoAndroid.

LG - ecco lo smart display con Google Assistant : Dopo il Portal di Facebook continua a espandersi il comparto dei dispositivi che alle potenzialità degli speaker aggiungono i display. Il colosso sudcoreano punta sull'audio

Siri aggiunge una scorciatoia a Google Assistant : Nella guerra degli assistenti vocali, Apple con Siri è stata la prima azienda a proporre un prodotto del genere disponibile per tutti i propri clienti. Dopo alcuni anni di monopolio incontrastato, ma con crescita e leggi di più...

LG lancia il suo speaker intelligente con Google Assistant integrato : LG ha presentato ufficialmente il suo primo speaker intelligente con display touchscreen e Google Assistant integrato. L'articolo LG lancia il suo speaker intelligente con Google Assistant integrato proviene da TuttoAndroid.