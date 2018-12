Gemelli con Dna modificato | che tipo di umanità vogliamo essere?

Dramma a Roma - mamma 38enne morta nel Tevere : sparite le Gemelline di 5 mesi. «Forse si è gettata con loro» : Tragedia a Roma, dove una donna di 38 anni è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due figliolette, due...

Oroscopo inverno per i Gemelli : passione intensa con il partner : L'inverno che si appresta a cominciare sarà ampiamente favorevole al segno dei Gemelli soprattutto perché Venere, Giove e Mercurio saranno in una buona posizione, scoprendo così le carte per vivere al meglio la loro passione, impiegare le proprie energie al lavoro e godere dei propri guadagni. Inoltre, non avranno difficoltà significative in altre occasioni, basterà che stiano attenti seriamente alle finanze che non prestino adito ad ...

Oroscopo del 9 dicembre : incontri per i Pesci - sottotono i Gemelli : Il fine settimana sta per concludersi. Quali sono le previsioni di domenica 9 dicembre? Di seguito, le stelle e gli astri che riguardano l'ambito sentimentale, quello lavorativo e salutare di tutti i segni. Ariete: in questa giornata potreste vivere dei momenti di agitazione, qualcuno, infatti, potrebbe farvi perdere la pazienza. In campo lavorativo cercate di fare le cose con tranquillità: siate ottimisti....Continua a leggere

Sanità : “Curare con il cuore” - voci a confronto al Gemelli di Roma : “Curare il malato e non soltanto la malattia“. E’ questo il messaggio chiave emerso oggi in occasione dell’evento “Curare con il cuore”, organizzato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, dove esponenti del mondo della Sanità e di quello ecclesiale si sono avvicendati in una serie di interventi moderati dal giornalista Giovanni Minoli, sottolineando l’importanza di una umanizzazione ...

San Benedetto del Tronto - per l'ultimo dell'anno festa in piazza con i Gemelli Diversi : Saranno i Gemelli Diversi i protagonisti del concerto di Capodanno a San Benedetto del Tronto. L'evento si svolgerà la sera di San Silvestro, lunedì 31 dicembre, nell'area compresa tra piazza Giorgini e Viale Buozzi. Per la scelta degli artisti incaricati di animare l'ultimo giorno dell'anno erano stati fatti anche i nomi di Pupo, Elodie, dello staff di Radio Dimensione Suono, ma alla fine la scelta è caduta sul gruppo pop rap formato da Thema e ...

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 30 novembre 2018 : Ariete malintesi da risolvere - Gemelli in conflitto - IlSussidiario.net : Oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele: Cancro momento di grande agitazione, Toro teso, Gemelli situazione conflittuale, tutti gli altri segni.

Cina - annunciata la creazione dei primi esseri umani con Dna modificato | “Due Gemelline immuni all’Aids” : Uno scienziato cinese avrebbe creato individui invulnerabili al virus dell’Hiv. La sua sperimentazione è descritta in un documento della Southern University of Science and Technology di Shenzhen Uno scienziato cinese sostiene di aver creato i primi esseri umani geneticamente modificati al mondo. Si tratterebbe di due gemelle nate lo scorso mese, il cui Dna sarebbe stato modificato con un “nuovo potente strumento” in grado di ...