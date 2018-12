Drew Barrymore in lacrime | “Alcuni giorni sono difficili”

Realtà VS apparenza : Drew Barrymore lancia la campagna social #TheWayItLooksToUs : Drew Barrymore ci ha abituati a sprazzi di sincerità fuori dal comune nel mondo hollywoodiano, come quando a un fan che le chiedeva se fosse incinta rispose: 'No, sono solo grassa' . Questa volta ...

Drew Barrymore in lacrime : «Anche questa è vita (siate onesti)» : Pose plastiche e luci ad hoc. La maggior parte delle foto su Instagram, com'è normale che sia, raccontano una realtà impeccabile, che lascia poco spazio alle imperfezioni. Gli utenti, sui loro profili, tendono a far vedere il meglio di sé e delle esperienze che sperimentano, ma la vita è anche altro. A ricordarlo è Drew Barrymore che ieri, dopo aver accompagnato ...

Insieme per forza : trama - cast e curiosità del film con Adam Sandler e Drew Barrymore : Venerdì 12 ottobre, a partire dalle 21.25 su Italia Uno, va in onda Insieme per forza, una commedia sentimentale simpatica e leggera che vede una nuova collaborazione su grande schermo tra Drew Barrymore e Adam Sandler. Insieme per forza: trailer Insieme per forza: trama Dopo un disastroso appuntamento al buio, Lauren e Jim, entrambi genitori single, si ripromettono di non incontrarsi mai più. Il destino gioca però loro un brutto scherzo quando ...