“Voglio sposarmi” Così il papà della piccola malata di leucemia | esaudisce il suo

(Di giovedì 20 dicembre 2018) LaYaxin ha 4 anni e le idee molto chiare: sposarsi il prima possibile. La bimba cinese è da tempodi una forma aggressiva di, e per questo, suo padre, Yuan Dongfang, ha deciso di esaudire quel desiderio organizzando nell’ospedale Boren di Pechino, dove è ricoverata da due anni, unacerimonia nuziale per “sposarla”. Le immagini di questo singolare matrimonio, svoltosi lo scorso 17 novembre, sono state pubblicate su Facebook e hanno fatto in breve tempo il giro del mondo, commuovendo milioni di utenti che hanno visualizzato e condiviso foto e video.Un gesto simbolico che ha regalato allapaziente qualche momento di gioia nonostante il dolore delle terapie alle quali è sottoposta da tempo e che probabilmente non avranno l’effetto sperato: per i medici, se le sue condizioni non miglioreranno con questi trattamenti, potrebbe ...