Sci | Coppa del Mondo | a Hirscher lo slalom di Saalbach | Moelgg undicesimo

Sci alpino – Coppa del Mondo - Hirscher fenomenale : suo lo slalom di Saalbach : Hirscher, riscatto immediato a Saalbach: lo slalom è suo. Moelgg ancora undicesimo, l’Italia festeggia la “prima volta” di Vinatzer La pausa di Marcel Hirscher è durata 24 ore. Il fuoriclasse austriaco si riscatta subito nello slalom di Saalbach, disputato per recuperare quello cancellato in Val d’Isère, dopo il sorprendente sesto posto del gigante. Domina la prima manche, poi rallenta un po’ nella ...

Slalom Saalbach : ha vinto Marcel Hirscher - Manfred Moelgg migliore azzurro! - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Slalom Saalbach streaming video e tv, risultato della gara di Coppa del Mondo di sci alpino maschile: ha vinto Hirscher , oggi 20 dicembre, .

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Courchevel 2018 : le parole delle azzurre alla vigilia del Gigante - torna Laura Pirovano : Domani, venerdì 21 dicembre, a Courchevel (Francia) si disputerà il terzo appuntamento per quanto riguardo lo Slalom Gigante nella Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino femminile. La prima manche è in programma alle ore 10.30, mentre la seconda prenderà il via alle ore 13.30. L’Italia schiera una nutrita pattuglia con importanti ambizioni. La punta di diamante è sicuramente Federica Brignone, ma anche Marta Bassino, Irene ed Elena ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : Gino Caviezel vince il SuperG maschile. Ottavo Alexander Prast : Lo svizzero Gino Caviezel ha vinto il SuperG di Coppa Europa a Zauchensee. Il velocista elvetico ha chiuso con il tempo di 1’10”02, precedendo di cinque centesimi il connazionale Stefan Rogentin e il francese Roy Piccard, entrambi secondi a pari merito. Distacchi davvero risicati tra gli atleti, visto che in quarta posizione a 9 centesimi ci sono i due austriaci Stefan Babinsky e Raphael Hasser, che si posizionano entrambi in quarta ...

Slalom Saalbach streaming video Rai : via alla 2manche - si riparte! - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Slalom Saalbach streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci alpino maschile: favoriti e azzurri , oggi 20 dicembre, .

Sci alpino – Coppa Europa : Sosio settima nel SuperG di Zauchensee : la vittoria va all’austriaca Reisinger : Super G di Coppa Europa a Zauchensee, Sosio 7ª e miglior azzurra. Vince Reisinger, Melesi resta 4ª nella classifica generale Dopo il doppio trionfo di Nadia Delago nelle due discese disputate mercoledì, il podio non si colora d’azzurro nel SuperG femminile di Zauchensee. La migliore italiana al traguardo è Federica Sosio che chiude settima a 95 centesimi dalla vincitrice, l’austriaca Elisabeth Reisinger, e ottiene il suo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Courchevel 2018 : torna Mikaela Shiffrin per chiudere i conti già prima di Natale? : Nemmeno un attimo di riposo, e la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018/19 si sposta dalla Val Gardena fino alle Alpi francesi, più precisamente a Courchevel. Dopo le due prove veloci della Saslong, le atlete saranno impegnate in un gigante, domani, con la prima manche che scatterà alle ore 10.30, ed in uno speciale, nella giornata di sabato, che inizierà a sua volta alle ore 10.30. Tornerà in scena, dopo aver saltato le prove della Val ...

Slalom Saalbach streaming video Rai : Hirscher nettamente in testa! - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Slalom Saalbach streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci alpino maschile: favoriti e azzurri , oggi 20 dicembre, .

Sci alpino – Coppa del Mondo : Hirscher non si smentisce - primo nella prima manche dello slalom di Saalbach : Hirscher prova a riscattarsi subito a Saalbach: nettamente in testa dopo la prima manche dello slalom. Moelgg è tredicesimo, anche Vinatzer tra i primi trenta Marcel Hirscher prova a riscattare subito il mezzo passo falso del gigante e a Saalbach è nettamente in testa dopo la prima manche dello slalom programmato dalla FIS come recupero di quello cancellato in Val d’Isère. L’austriaco fa impazzire i propri tifosi ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : doppietta austriaca nel SuperG - con Elisabeth Reisinger che vince davanti a Heider - settima Federica Sosio : doppietta austriaca nel SuperGigante di Zauchensee, in Austria, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018-19. Il successo, infatti, è andato a Elisabeth Reisinger con il tempo di 1:12.68 al termine di una prova letteralmente dominata, nella quale ha rifilato ben 61 centesimi alla connazionale Michaela Heider, mentre sul gradino più basso del podio troviamo la svizzera Luana Fleutsch a 66. Quarta posizione per la connazionale Nathalie ...

Slalom Saalbach streaming video Rai : via alla 1manche - in pista! - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Slalom Saalbach streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci alpino maschile: favoriti e azzurri , oggi 20 dicembre, .

Sci - Coppa Europa : Razzoli secondo nello slalom a Obereggen : Lo slalom di Coppa Europa nella bolzanina Obereggen , cuore del comprensorio dolomitico del Latemar, nel segno della Croazia ma con segnali importanti dagli azzurri. Sulla selettiva pista Maierl , ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Scatto di Zan Kranjec nel gigante : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...