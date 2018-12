Renzo Bossi | la nuova vita del Trota | ora si fa chiamare The Importance of Being Bossi

leggo

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Vi ricordate di, 'il'? Spy nel numero in edicola venerdì 21 dicembre ha scoperto cosa fa oggi il figlio minore del fondatore della Lega, da anni lontano dalla politica. Vive ad Agrate , in provincia di Milano, ma pare che abbia anche un appartamento in zona City life, tra i quartieri più costosi in Italia. È a capo dell'azienda agricola di famiglia , motivo ...