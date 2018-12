Manovra | domani maxi emendamento Verso decreti per reddito e pensioni a gennaio

Manovra - domani fiducia maxiemendamento : 19.17 Il governo presenterà domani alle 16 il maxiemendamento alla Manovra, su cui porrà la questione di fiducia in Aula al Senato. Lo riferiscono Ciriani (FdI) e De Petris (Leu), al termine dalla conferenza dei capigruppo. La discussione comincerà subito in Aula, come prevede il calendario votato a maggioranza, senza l'ok dell'opposizione. Quindi la commissione termina i lavori senza neanche una votazione. Dalle 22 di domani le dichiarazioni ...

Manovra - raggiunto l'accordo con Bruxelles : domani l'ufficialità : Dopo mesi di trattative è stata trovata l'intesa tra il Governo italiano e la Commissione europea sulla legge di bilancio. Un accordo che dovrebbe allontanare...

Manovra - fonti Tesoro : raggiunto accordo tecnico con Ue. Domani l'esame della Commissione : Dopo una maratona negoziale, c'è l'accordo Roma-Bruxelles. È quanto fanno sapere fonti del Ministero dell'Economia, precisando che l'intesa è stata raggiunta sul piano tecnico e che mercoledì mattina è atteso l'esame della Commissione. Da Palazzo Chigi e Bruxelles arrivano segnali di maggiore prudenza, ...

Roma-Bruxelles - si tratta ancora. Domani la Commissione Ue analizza la Manovra : Moscovici: 'Siamo al lavoro senza sosta per fare in modo che l'Italia realizzi le politiche che desidera nel rispetto delle regole' -

Manovra - domani torna in commissione : attesa in Aula venerdì : Il sottosegretario non ha negato le distanze tra Lega e Cinquestelle sulla politica economica, da ultimo l'ecotassa, ma ha ribadito: "Come vedete alla fine si trova sempre un accordo e questo è ...