Lupo scuoiato e crocifisso | indagato un uomo | identificato grazie a tecnica usata per

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Per identificarlo sono state applicate tecniche investigative che si usano per gli omicidi. È stato individuato e denunciato per i reati di uccisione di animale e furto venatorio il presunto responsabile di aver ammazzato unritrovatoil 28 aprile 2017 al confine tra le campagne di Monterotondo Marittimo e Suvereto (Grosseto). Nelle prime ore del mattino era stata trovata la carcassa scuoiata di un, attaccata a un segnale stradale, con un cartello che riportava la scritta a mano “No agli abbattimenti – Sì alla prevenzione”.La Procura di Grosseto, nei giorni scorsi, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di unresidente a Riotorto (Livorno) al termine delle indagini svolte dal gruppo dei carabinieri forestali di Grosseto. Il rinvenimento della carcassa delnell’aprile dello scorso anno fu solo l’ultimo ...