La scelta dell’intimo per la sposa | qualche dritta per non sbagliare

dilei

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Il vostro grande giorno è finalmente arrivato e tutto è pronto per festeggiarlo, ma avete già scelto gli indumenti che comporranno la vostra lingerie quando vi sarete spogliate degli abiti? Ne abbiamo parlato con la redazione di Zankyou ed ecco i loro 5 consigli per scegliere la lingerie perfetta per voi.Confortevolezza Se lafosse tra bellezza e confortevolezza, il consiglio in questo caso sarebbe sempre orientato sulla seconda caratteristica, il matrimonio è già abbastanza stressante di per sé, senza anche indossare lingerie scomode. In tal senso materiali freschi come seta e cotone sono perfetti. Del resto la lingerie dovrebbe adattarsi alla forma del tuo corpo: quindi modellare impercettibilmente, non trasformare.Foto via Eva BiancheriaDesign e taglio dell’abito Per determinare la lingerie da indossare è necessario partire dall’abito. Da evitare infatti ...