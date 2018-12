I diritti del disabile che viaggia

Brexit - il piano dell’Ue in caso di ‘no deal’ “Stop ai voli per le compagnie aeree Uk e limiti ai diritti dei cittadini britannici” : Londra deve aspettarsi un addio doloroso se Westminster non approverà l’accordo raggiunto tra la premier britannica Theresa May e il negoziatore di Bruxelles Michel Barnier. E’ il messaggio che la Commissione europea ha inviato al Regno Unito nelle linee guida approvate a uso degli Stati membri per limitare le conseguenze negative di una hard Brexit. Le misure sono pronte da settimane, ma l’esecutivo comunitario ha preferito ...

Badante : i diritti del lavoratore dopo la morte dell’assistito a volte non sono tutelati : In provincia di Bologna si sta verificando un caso abbastanza delicato per una Badante di nazionalità rumena che riporta l’attenzione su cosa può accadere dopo la morte della persona assistita dal lavoratore stesso. La Badante si trova ad aver perso il lavoro proprio perché è venuto a mancare l’anziano a cui prestava assistenza, ma adesso si trova anche a rischiare il tetto sotto cui abita. Un recente articolo del sito di informazione legale ...

Essere di sinistra vuol dire mettere al centro i diritti degli ultimi - ci disse Deleuze : Insomma, questo modo di concepire il mondo è l'esatto contrario del "Prima gli italiani!" salviniano , ma anche dell' America first trumpiano, , apprezzato anche dalla neonata sinistra "sovranista" ...

L'autonomia del Nord/ Una riforma spacca-Italia che espropria i diritti del Sud : Nell'interesse di tutti: anche di quei territori che si illudono che, andando da soli nell'economia globale di oggi non si ridurrebbero a piccoli satelliti della Germania. L'unità sostanziale del ...

Coordinamento Nazionale dei docenti della disciplina dei diritti umani : convegno sulla legalità : Il Coordinamento Nazionale docenti della disciplina dei diritti umani ha promosso un’importante iniziativa scolastica a carattere Nazionale che si tenuta giorno 13 dicembre, dalle ore 09:15 in poi, nell’auditorium della scuola. Il titolo dato all’evento è stato: “Insieme per la legalità. Incontro con Giovanni Impastato”. La manifestazione, ideata e proposta dal Coordinamento e dall’organico di potenziamento di discipline giuridiche ed ...

Trump sanziona la Corea del Nord per violazioni dei diritti umani : Steven Mnuchin , segretario Usa al Tesoro, ha presentato le recenti misure anti-Pyongyang come uno strumento inteso a rafforzare in tutto il mondo la "cultura dei diritti umani": "In concomitanza con ...

La voce della Politica Patriciello su dichiarazione universale diritti dell'uomo : ...l'occasione per riflettere sull'importanza della sua approvazione e su quanto sia opportuno intensificare gli sforzi per promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo in tutti i Paesi del mondo, con ...

diritti dell'uomo - un sfida ancora da vincere : Molti nostri Diritti fondamentali, dal diritto alla vita o quello al lavoro, dal diritto alla salute alla libertà di espressione o religione attendono ancora di essere realizzati, ma una politica ...

Conte : Carta universale Onu diritti dell'uomo faro Governo : Roma, 10 dic., askanews, - 'Settant'anni fa l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Un testo sobrio, composto di trenta articoli, che ...

Dichiarazione universale dei diritti umani : l'appello delle associazioni : Il 10 dicembre scendiamo in piazza per dire al mondo che stiamo dalla parte dei diritti e delle persone ".

Rai celebra i 70 anni della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo in tv : Ottant'anni dalle Leggi Razziali, 70 dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: due momenti così lontani e così legati nella storia del genere umano che la Rai ha scelto di ricordare con una serie di appuntamenti televisivi per ricordare, o insegnare ai telespettatori, la nostra storia recente.prosegui la letturaRai celebra i 70 anni della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo in tv pubblicato su TVBlog.it 10 dicembre 2018 11:10.

Amnesty : “Da governo gestione repressiva delle migrazioni”. Il 2018? L’anno dei movimenti di massa per i diritti delle donne : “gestione repressiva del fenomeno migratorio”, “erosione dei diritti umani dei richiedenti asilo”, “retorica xenofoba nella politica”, “sgomberi forzati senza alternative”. Sono alcuni dei passaggi dedicati all’Italia nel rapporto “La situazione dei diritti umani nel mondo. Il 2018 e le prospettive per il 2019”, pubblicato da Amnesty International in occasione del 70esimo anniversario ...

Bando II edizione delle Olimpiadi Digitali dei diritti Umani 8 febbraio 2019 : In occasione del 70° anniversario della Costituzione Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e del 50° anniversario della Campagna Elettorale del Senatore Robert Francis Kennedy, il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (d’ora in avanti il “Coordinamento”), l’ISI “Sandro Pertini” di Lucca (d’ora in avanti l’“ISI”) e l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy ONLUS (d’ora in avanti ...