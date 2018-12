UeD gossip | Sebastiano offende Gemma | a Maria De Filippi non piace

UeD gossip - Irene imita Giulia De Lellis? Il pubblico nota un nuovo dettaglio : Uomini e Donne gossip: Irene vuole imitare Giulia De Lellis? Il pubblico nota un dettaglio A Uomini e Donne, la corteggiatrice Irene Capuano è accusata di imitare Giulia De Lellis. Il primo a notare questo dettaglio è stato proprio Luigi Mastroianni. L’accusa ha portato la ragazza a lasciare il programma, tanto che la scorsa puntata […] L'articolo UeD gossip, Irene imita Giulia De Lellis? Il pubblico nota un nuovo dettaglio proviene ...

UeD gossip - una corteggiatrice ricorda Sharon Bergonzi : i fan in delirio : Uomini e Donne gossip: una corteggiatrice di Cerioli ricorda Sharon Bergonzi e il pubblico impazzisce Andrea Cerioli e Sharon Bergonzi a Uomini e Donne fecero sognare migliaia di telespettatori. I due insieme riuscirono a conquistare tutto il pubblico di Canale 5. Il tronista, dopo un lungo percorso, decise di lasciare la trasmissione senza fare una […] L'articolo UeD gossip, una corteggiatrice ricorda Sharon Bergonzi: i fan in delirio ...

UeD gossip : Gemma esce con Paolo e scoppia in lacrime - ma non convince : Uomini e Donne gossip, Gemma e la prima esterna con Paolo: tanta emozione per la dama Gemma Galgani inizia a uscire con Paolo a Uomini e Donne. La dama del Trono Over, però, nel corso della loro prima uscita insieme scoppia in lacrime. In realtà, nulla di grave visto che si tratta di commozione. Gemma […] L'articolo UeD gossip: Gemma esce con Paolo e scoppia in lacrime, ma non convince proviene da gossip e Tv.

UeD gossip - Luigi e il gesto verso Irene : lui pensa ancora alla rottura con Sara? : Uomini e Donne gossip, Luigi Mastroianni se la prende con Irene e il pubblico inizia ad avere qualche dubbio: pensa ancora a quanto accaduto con Sara Affi Fella? Un gesto di Luigi Mastroianni verso Irene a Uomini e Donne fa pensare. Il pubblico è convinto che quanto accaduto con Sara Affi Fella stia ancora tormentando […] L'articolo UeD gossip, Luigi e il gesto verso Irene: lui pensa ancora alla rottura con Sara? proviene da gossip e Tv.

UeD gossip - Lorenzo accusa Giulia Cavaglia : Maria non ci sta e interviene : Uomini e Donne gossip: le forti accuse di Lorenzo Riccardi a Giulia Cavaglia, interviene Maria De Filippi Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne accusa pesantemente Giulia Cavaglia in studio. Non solo, anche Luigi Mastroianni fa delle particolari critiche alla corteggiatrice, decidendo anche di chiudere la conoscenza con lei. Entrambi i tronisti si dicono certi del […] L'articolo UeD gossip, Lorenzo accusa Giulia Cavaglia: Maria non ci sta e ...

UeD gossip - triangolo amoroso tra Luigi - Giulia e Lorenzo : il pubblico annoiato : Uomini e Donne gossip: il triangolo amoroso tra Luigi, Giulia e Lorenzo annoia il pubblico A Uomini e Donne si è creato un triangolo amoroso tra Luigi Mastroianni, Giulia Cavaglia e Lorenzo Riccardi. Quando sta accadendo nel programma annoia parecchio il pubblico di Canale 5. Infatti, sono in tanti i telespettatori convinti del fatto che […] L'articolo UeD gossip, triangolo amoroso tra Luigi, Giulia e Lorenzo: il pubblico annoiato proviene ...

UeD gossip - Nilufar in lacrime per colpa di Gianni : il pubblico non le crede : Uomini e Donne gossip, Gianni contro Nilufar: la Addati in lacrime, ma il pubblico commenta negativamente A Uomini e Donne, in un confronto con Nicolò Ferrari, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi confermano il loro amore. Nel corso della puntata del Trono Over, Gianni Sperti dichiara di non essere convinto dei sentimenti dell’ex tronista. Scendendo nel […] L'articolo UeD gossip, Nilufar in lacrime per colpa di Gianni: il pubblico non ...

UeD gossip - Rocco chiude con Gemma : il cavaliere insospettisce il pubblico : Uomini e Donne gossip: dopo il bacio passionale Rocco chiude con Gemma, ma il pubblico lo accusa Nel corso della nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne abbiamo visto Rocco e Gemma entrare nuovamente in crisi. Inizialmente viene mostrata una loro esterna, in cui scatta più di un bacio passionale. Tina Cipollari commenta […] L'articolo UeD gossip, Rocco chiude con Gemma: il cavaliere insospettisce il pubblico proviene da gossip e Tv.