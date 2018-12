È arrivato in commercio (già esaurito) il canettone - il panettone per cani : Farina di grano tenero, uova, burro, latte, sale, lievito, zucchero, arancia. Poi sì c'è anche un ingrediente bizzarro, la carne di anatra, l'uno per cento a essere precisi. Oppure si può essere sorpresi anche dalla variante salmone affumicato. Ma annebbiati dai fumi natalizi ce lo potremmo sbranare pure noi il Canettone, la vera star gastronomica delle feste di quest'anno. Sul sito della pasticceria ...