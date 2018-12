Bolsonaro minaccia i popoli indigeni dell’Amazzonia Si sta rischiando un genocidio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) di Fiona Watson*Jair, un nazionalista di estrema destra con tendenze autoritarie e inclinazioni fasciste, è il neoeletto presidente del Brasile. I 900milabrasiliani sono una delle tante minoranze contro cui si è ripetutamente scagliato con virulenta ostilità. “È un peccato che la cavalleria brasiliana non sia stata efficiente quanto quella americana nello sterminare i suoi Indiani”, ha affermato. Se manterrà davvero le sue promesse elettorali, i primidel Brasile rischiano la catastrofe e, in alcuni casi, ilNel Paese vivono circa cento tribù incontattate, più che in qualsiasi altro luogo al mondo e a meno che le loro terre non vengano protette, sono in pericolo.ha infattito di smantellare il Funai, il dipartimento agli Affaridel governo incaricato di proteggere le terre indigene. In luglio il Funai ha diffuso il ...